«زلزال» يضرب «قلعة الهلال» بعد رباعية المونديال!

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

أشعلت الخسارة الثقيلة من الأهلي المصري، في مونديال الأندية، فتيل الغضب في قلعة الهلال السعودي «زعيم آسيا» وضجت وسائل التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية وخارجها بعد زلزال ملعب آل نهيان، متفاعلة مع النتيجة والخسارة التاريخية.

وكان الهلال خسر من الأهلي بأربعة أهداف نظيفة في مباراة دراماتيكية، في لقاء تحديد صاحب المركز الثالث في كأس العالم للأندية، وشهدت المواجهة طرد كنو وبيريرا لاعبي الأزرق، ولم يكن أكثر المتشائمين يتوقع هذه الخسارة الثقيلة، خاصة بعد الأداء الرائع للفريق أمام تشيلسي.

وصبت الجماهير الهلالية جام غضبها على المدرب جارديم الذي تعرض لانتقادات أيضاً من الفنيين، بسبب طريقة إدارته للمباراة ولم يسلم اللاعبان المطرودان من الانتقادات، باعتبار أن النقص العددي في مواجهة فريق يملك قوة هجومية مثل الأهلي مهد الطريق لفوزه العريض.

ويتوقع أن تطيح هذه الخسارة المدرب جارديم، فقد رشحت أنباء عن اجتماع عاجل عقدته الإدارة معه بعد المباراة مباشرة، لمعرفة أسباب ما حدث، ويبدو أن المدرب سيدفع ثمن زلزال ملعب آل نهيان، بخسارة منصبه كمدير فني لـ «الأزرق».

وغرد إعلاميون سعوديون ولاعبون سابقون مبدين دهشتهم للأداء والنتيجة ومطالبين بتصحيح الأوضاع، فيما دعا آخرون إلى الاستفادة من الدرس واعتبروا أن الحصول على المركز الرابع في حد ذاته إنجاز، وقال صالح النعيمة لاعب الهلال والمنتخب السعودي السابق، في تغريده على «تويتر»: الجميع يتحمل مسؤولية ما حدث، اللاعبون دخلوا اللقاء بغرور وتعالٍ، والمدرب ساعد في ذلك بتغييرات غير منطقية، لم يعد هناك مجال للمكابرة، فقد حان الوقت لرحيل المدرب، ومحاسبة المقصر من اللاعبين.

فيما قال سامي الجابر مهاجم المنتخب والهلال ورئيس مجلس إدارته ومدربه السابق: نتيجة لا تليق أبداً بما يملكه الهلال من إمكانات، ولكن يبدو أن أحداث المباراة والنقص فرض هذه النتيجة الثقيلة على فريق بحجم الزعيم، لم أشاهد المباراة لظروف الطيران، ولكنها نتيجة غريبة عطفاً على ما قدمه الفريق في المباراتين السابقتين.

ومن جهتهم، فقد اعترف لاعبو الهلال بأن ما حدث غير مقبول، وقال المالي موسى ماريجا: نأسف للخسارة، نشعر بالإحباط والخجل من جماهيرنا على هذه النتيجة، إنها غير مقبولة إطلاقاً، شكراً لجميع الجماهير على دعمهم لنا، الآن سنعود إلى العمل بشكل أفضل، حاولنا حتى النهاية الحصول على ميدالية، ولكن لم ننجح.