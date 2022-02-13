19 فبراير 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
الرياضي
نهيان بن مبارك: أبوظبي تبرهن من جديد ريادتها العالمية
نهيان بن مبارك
13 فبراير 2022 12:23

أبوظبي (وام)

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أن أبوظبي تثبت من جديد ريادتها العالمية، بعد أن غدت الوجهة الأفضل دولياً لاستضافة نخبة الفعاليات الرياضية الكبرى، وهذا ما تجسد عند احتضانها لمنافسات النسخة الثامنة عشرة لكأس العالم للأندية «الإمارات 2021»، بمشاركة نخبة الأندية أبطال القارات.

وقال معاليه: «العالم أجمع على التنظيم المثالي والأجواء الرائعة التي صاحبت هذا المحفل الكروي الكبير»، وقد استقطبت العاصمة من خلال استضافة هذه البطولة الكثير من الزوار من جماهير الأندية المشاركة الذين حضروا خصيصا لمتابعة الحدث من البرازيل والمكسيك وبريطانيا والدول العربية، وحظي استقبال الجميع بكل ترحاب وحفاوة واستطاعوا مشاركة شغفهم للّعبة الأكثر شعبية في العالم مع مجتمع الإمارات لتعكس أبهى صور التعايش والتسامح في موطن السلام.

معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان
الإمارات
أبوظبي
مونديال الأندية
آخر الأخبار
محمد بن راشد: الإمارات.. دولة المستقبل
الإمارات
محمد بن راشد: الإمارات.. دولة المستقبل
19 فبراير 2022
محمد بن زايد: توثيق شراكاتنا مع الاقتصادات الكبرى في العالم
الإمارات
محمد بن زايد: توثيق شراكاتنا مع الاقتصادات الكبرى في العالم
19 فبراير 2022
محمد بن زايد متحدثاً خلال القمة التي عقدها مع رئيس الوزراء الهندي عبر تقنية التواصل المرئي
الإمارات
محمد بن زايد وناريندرا مودي: نقلة نوعية في العلاقات الإماراتية الهندية
19 فبراير 2022
إطلاق الرؤية الإماراتية - الهندية المشتركة
الإمارات
في ختام القمة المرئية بين محمد بن زايد وناريندرا مودي: إطلاق الرؤية الإماراتية - الهندية المشتركة
19 فبراير 2022
محمد بن زايد متحدثاً خلال القمة التي عقدها مع رئيس الوزراء الهندي عبر الاتصال المرئي
الإمارات
محمد بن زايد وناريندرا مودي: نستثمر كل الفرص لمصلحة شعبينا.. ونمتلك الإرادة القوية
19 فبراير 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©