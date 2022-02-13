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الرياضي
«أبطال عالم» في أبوظبي.. «حكايات 13 عاماً»!
«أبطال عالم» في أبوظبي.. «حكايات 13 عاماً»!
13 فبراير 2022 10:55

عمرو عبيد (القاهرة)

فاز تشيلسي باللقب الغائب عن خزائنه للمرة الأولى في تاريخه، لتبتسم له أرض الإمارات في نسختها المونديالية الخامسة، مثلما فعلت من قبل مع باقي الأبطال الذين حصدوا التتويج في ملاعبها، لتحتفظ بروايات «خاصة جداً» لكل بطل منهم عبر 13 عاماً، ونسي تشيلسي همومه السابقة التي طاردته بعد خسارة لقب كأس العالم للأندية عام 2012، بعدما ابتسمت له أبوظبي في مونديال 2021 ليحصد اللقب للمرة الأولى في تاريخه، مضيفاً اسماً جديداً لقائمة الأبطال رفع حصاد أوروبا إلى 14 لقباً.

«البطل الجديد» ارتبط بمونديال الإمارات للمرة الثالثة بعدما شهدت النسخة الأولى في عام 2009 تتويج برشلونة بلقبه الأول، والغريب أن أبوظبي عوضّت «البلوجرانا» عن معاناته هو الآخر من خسارة سابقة أمام إنترناسيونال البرازيلي عام 2006 في اليابان، ثم قدّمت النسخة الإماراتية الثانية في 2010 بطلاً جديداً للعالم للمرة الثانية، بعد حصول إنتر ميلان على الكأس ليكون الأول في تاريخه والوحيد حتى الآن، وجاء الفوز بنتيجة 3-0 على مازيمبي الكونغولي الذي سجّل حدثاً فريداً ببلوغ فريق أفريقي النهائي للمرة الأولى.

وصحيح أن نسختي 2017 و2018 في الإمارات عرفتا بطلاً واحداً، هو ريال مدريد، إلا أن الحدث لم يكن عادياً، حيث بات «الملكي» أول فريق يحصد لقبين متتاليين في كأس العالم للأندية عام 2017، قبل أن يُضيف «الثالثة الإعجازية» في أبوظبي 2018، وعرفت المباراة النهائية في مونديال الإمارات البطل، بعد اللجوء إلى الوقت الإضافي مرتين، والغريب أنها حدثت مع برشلونة وتشيلسي، والأكثر غرابة أن كل مرة انتهت بالفوز 2-1 لبطل أوروبا، وكأن خسارتهما الأولى تطاردهما حتى اللحظات الأخيرة، وارتبط «الرقم 3» بمباراة النهائي في 4 نسخ مونديالية إماراتية من إجمالي 5، حيث شهدت تسجيل 3 أهداف في نسخ 2009 و2010 و2021 بواقع الفوز مرتين 2-1 مقابل 3-0 مرة واحدة، بينما انتصر «الريال» بفارق 3 أهداف على وصيفه العين في 2018.

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أبوظبي
مونديال الأندية
تشيلسي
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