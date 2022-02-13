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الرياضي
المدرجات تتحدى «كورونا» في «مونديال أبوظبي»
المدرجات تتحدى «كورونا» في «مونديال أبوظبي»
13 فبراير 2022 10:39

عمرو عبيد (القاهرة)

بلغ عدد الجماهير التي حضرت نهائي «مونديال الأندية»، في ملعب محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي 32871 مشجعاً، ليتجاوز إجمالي الحضور الجماهيري في جميع مباريات البطولة 100 ألف متفرج، وتعلن مدرجات ملاعب الإمارات «التحدي» في وجه فيروس كورونا.

وتواجدت الجماهير في مدرجات ملاعب أبوظبي خلال كأس العالم للأندية بنسب ممتازة، مقارنة بما حدث في النسخة السابقة «قطر 2020»، التي تأثرت بتداعيات «كوفيد- 19» الذي طارد البطولة الإماراتية أيضاً، ولكن المدرجات رفضت الاستسلام هذه المرة.

وفي ظل الكثير من المحاذير الطبية والقواعد الصارمة التي اتبعتها اللجنة المنظمة والاتحاد الدولي «الفيفا» للحفاظ على صحة الجماهير، يمكن وصف بلوغ الحضور 100752 متفرجاً بـ «الإنجاز»، مقارنة بإجمالي 24639 في نسخة قطر التي سمحت بشغل 30% من سعة المدرجات آنذاك، وترك الفيروس ومتحوراته الأثر السلبي على النسختين العربيتين، ولكن المعدل قفز هذا العام إلى 12594 مشجعاً في المباراة، مقابل 3520 متفرجاً في العام السابق، كما أن تجاوز العدد 100 ألف وسط الجائحة العالمية أمر مُبشر جداً، لأن الحضور في ظروف طبيعية بـ «نسخة 2019» بلغ 166426 متفرجاً.

المباراة النهائية بين تشيلسي وبالميراس حققت النسبة الأكبر بحضور 32871، تبعها مواجهة الهلال و«البلوز» بـ19175، مقابل 12538 لمباراة الجزيرة و«الزعيم»، ثم 11902 في مباراة الأهلي وبالميراس، بينما كانت مباراة تحديد المركز الخامس الأقل حضوراً.

وعلى جانب آخر، تم تسجيل 27 هدفاً خلال مباريات البطولة ليرتفع الإجمالي إلى 437 هدفاً عبر تاريخ المونديال، وبلغ المعدل في النسخة الإماراتية 3.38 هدف في كل مباراة، ليقتحم دائرة البطولات الأغزر تهديفياً، حيث احتل مونديال 2021 المرتبة الخامسة، والطريف أن بطولة 2021 تساوت في معدلاتها التهديفية مع نسخة 2010 في الإمارات أيضاً بإجمالي 27 هدفاً ومتوسط 3.38 هدف في المباراة، بفارق ضئيل جداً عن «مونديال أبوظبي 2009» الذي جاء سابعاً في الترتيب بمجموع 25 هدفاً، ومعدل 3.13 هدف في المباراة.

والمثير أن البطولات الإماراتية احتلت 4 مراكز بين أكثر 7 نسخ على المستوى التهديفي، بل إن «مونديال 2018» يتصدر المشهد عبر التاريخ بمعدل 4.13 هدف في كل مباراة، حيث شهد تسجيل 33 هدفاً في 8 مباريات، يليه نسخة قطر 2019 بـ30 هدفاً ومتوسط 3.75 هدف في المباراة، كما شهدت نسخة 2013 في المغرب اهتزاز الشباك 28 مرة في 8 مباريات، وهو ما تكرر أيضاً في بطولة اليابان 2016، ليبلغ المعدل في المرتين 3.5 هدف في المباراة، ويبقى المونديال الأول عام 2000 الأكثر من حيث عدد الأهداف بـ43، لكنها سُجّلت في 14 مباراة آنذاك بمعدل 3.07 هدف في المباراة.

الإمارات
أبوظبي
مونديال الأندية
تشيلسي
الجزيرة
الأهلي المصري
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