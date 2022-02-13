الأهلي.. «سوبر العرب»

عمرو عبيد (القاهرة)

حصد الأهلي المصري «الميدالية البرونزية» للمرة الثالثة في تاريخه ببطولات كأس العالم للأندية، لينفرد وحده بصدارة تلك القائمة الخاصة، بعدما «فضّ الشراكة» مع مونتيري المكسيكي صاحب «ميداليتين»، وكان «الأبيض والأزرق» قد وقع ضحية لـ «المارد الأحمر» للمرة الأولى في النسخة المونديالية الإماراتية، بعد فوز البطل المصري عليه بهدف في ربع النهائي.

وأصبح الأهلي أول فريق في تاريخ كأس العالم للأندية يتمكن من الفوز بميداليتين برونزيتين متتاليتين، كما أنه ثاني فريق بعد ريال مدريد يحافظ على وجوده في قائمة المتوجين عبر نسختين توالياً؛ لأن «الملكي» هو الوحيد الذي حقق «الثلاثية الذهبية» الإعجازية.

الأهلي تغلّب على شقيقه الهلال السعودي في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث، في أول مواجهة عربية تحدد من يفوز بميدالية مونديالية، وفي مبارزة كروية جانبية على لقب «الزعامة العربية»، نجح «عملاق القلعة الحمراء» في إلحاق الخسارة الكبيرة بـ «العملاق الأزرق» بـ«رُباعية»، ليؤكد الأهلي أنه «سوبر العرب»، وبطل أبطال القارة السمراء وأحد الفرسان التاريخيين في مونديال الأندية.

ونال الأهلي إشادة كبيرة من الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» بعد هذا التتويج العالمي، حيث نشر تغريدة التهنئة مُعلقاً أن الفريق المصري حصل على «المركز الثالث» في نسخة أبوظبي المونديالية، بعد أداء رائع أمام 9 لاعبين من الهلال، كما قام الاتحاد الأفريقي بتهنئة الأهلي، مشيراً إلى أن «المارد الأحمر» هو أول فريق يحصد «ثُلاثية برونزية» في تاريخ المونديال، وبالطبع حصل مدربه الجنوب أفريقي على الجانب الأكبر من الإشادة والتقدير جماهيرياً وعلى مستوى المواقع الرياضية، حيث أصبح موسيماني أول مدرب في تاريخ القلعة الحمراء يتمكن من إهداء فريقه ميداليتين متتاليتين، ليتفوق على المدرب الأسطوري السابق للأهلي، البرتغالي مانويل جوزيه.

وخلال المباراة، تفوّق الأهلي تماماً على شقيقه الهلال، حتى قبل تعرض «الأزرق» لحالتي الطرد، وظهر «سوبر القارة السمراء والعرب» بصورة هجومية مُخيفة منذ البداية، حيث سدد إجمالاً 20 كرة على المرمى «الهلالي»، جاء نصفها بين القائمين والعارضة، ونوّع خطورته بين تسديد 10 كرات داخل منطقة الجزاء ومثلها خارجها، مُسجلاً الهدف الرابع بتسديدة صاروخية بعيدة المدى لنجم خط الوسط عمرو السولية، وفي المقابل، لم يُهدد الهلال المرمى الأحمر على الإطلاق واكتفى بتسديدتين بعيدتين عن القائمين والعارضة خارج منطقة الجزاء.

وجاءت بقية الإحصائيات الفنية للمواجهة العربية الكبرى مُعبرة عن حالة الفريقين، إذ استحوذ الأهلي على الكرة بنسبة 72% مقابل 28% للهلال، وحصل «المارد الأحمر» على 11 فرصة مؤكدة للتهديف، بينها الأهداف الأربعة، في حين لم يصنع «الأزرق» أي فرصة أو هجمة خطيرة على مناطق منافسه الدفاعية، ومرر لاعبو الأهلي 624 كرة بدقة 89%، والأهم أنه مرر ما يزيد على 58.5% منها في نصف ملعب الهلال، وهي نسبة كبيرة جداً، وعلى الجانب الآخر، مرر بطل السعودية 241 كرة بدقة 70% فقط، ولم ينجح في الظهور كثيراً في نصف ملعب الأهلي، مكتفياً بتمرير 68 كرة صحيحة فقط في تلك المناطق.