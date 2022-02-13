الأهلي.. «البرونزية الثالثة» بـ «أرقام جديدة»

محيي وردة (أبوظبي)

في مباراة تاريخية شهدت تتويج الأهلي بالميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية للمرة الثانية على التوالي، والثالثة في تاريخ مشاركاته في البطولة، بالفوز على الهلال السعودي بـ «رباعية»، في مباراة تحديد المركز الثالث، على استاد آل نهيان في أبوظبي.

وحقق نادي القرن في أفريقيا خلال نسخة كأس العالم للأندية، عدداً بارزاً من الأرقام، منها أنه أصبح ثالث أندية العالم من بين 71 فريقاً من مختلف القارات، يقف على منصة التتويج بالميداليات، في كأس العالم بعد ريال مدريد الحاصل على 4 ميداليات ذهبية، وبرشلونة «3 ذهبيات وفضية»، والأهلي «3 ميداليات برونزية». وأصبح الأهلي أيضاً من بين 71 فريقاً من مختلف القارات تحقيقاً للفوز برصيد 6 مباريات، خلف ريال مدريد «10 مباريات»، وبرشلونة الإسباني «7 مباريات». ولم يحصل فريق على الميدالية البرونزية ثلاث مرات، فقط حققها الأهلي، يليه مونتيري المكسيكي برصيد ميداليتين.

ويتصدر الأهلي قائمة أندية العالم الأكثر خوضاً للمباريات في كأس العالم، حيث لعب 18 مباراة، يليه أوكلاند سيتي النيوزيلندي «16 مباراة»، وريال مدريد الإسباني «12 مباراة»، ومثلها لمونتيري المكسيكي، ثم باتشوكا المكسيكي «9 مباريات»، وبرشلونة الإسباني وكلوب أميركا المكسيكي «8 مباريات» لكل منهما. ووصل الأهلي إلى نصف النهائي للمرة الرابعة في تاريخ البطولة، حقق في ثلاث منها 2006، و2021، و2022 المركز الثالث، وفاز بالبرونزية، وفي المرة الرابعة «نسخة 2012» احتل المركز الرابع.

ويعد الفوز على الهلال السعودي بـ «رباعية»، هو أعلى نتيجة حققها الأهلي في تاريخ مشاركاته بالبطولة، بعد الفوز على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بهدفين في «نسخة 2006». وعادل الأهلي بهذا الفوز رقم ريفر بليت في أعلى فوز في نصف النهائي، والذي تفوق على كاشيما إنتلرز الياباني برباعية نظيفة في «نسخة 2018»، يليهما باتشوكا المكسيكي الذي فاز على الجزيرة الإماراتي 4-1، وإنترناسيونال البرازيلي على سيونجهام الكوري 4-2. وبعد إحرازه هدفين في مباراة الهلال، أصبح ياسر إبراهيم ثاني مدافع يحرز أهدافاً للأهلي في البطولة بعد محمد هاني.

بعد إحراز محمد هاني وياسر إبراهيم وأحمد عبد القادر وعمرو السولية أهدافاً في كأس العالم، ارتفع عدد لاعبي الأهلي «الهدافين» إلى 9 لاعبين، وهم محمد أبوتريكة «4 أهداف»، وفلافيو أمادو «3 أهداف»، وعماد متعب وياسر إبراهيم «هدفان»، وهدف لكل من السيد حمدي وحسين الشحات ومحمد هاني وأحمد عبد القادر وعمرو السولية. ومثل الأهلي في مشاركاته الست السابقة بالبطولة 64 لاعباً، وبعد مباراة الهلال السعودي أصبح عدد اللاعبين الذين مثلوا الأهلي في تاريخ البطولة 71 لاعباً بمشاركة علي لطفي ومحمد المغربي وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني وأحمد عبد القادر ومحمد عبد المنعم ومحمود وحيد للمرة الأولى في تاريخ البطولة.