ديباي.. «الحلم المستحيل»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

رغم أن الهولندي ممفيس ديباي مهاجم برشلونة الإسباني، لم يمض على وجوده في «الكامب نو» إلا 6 أشهر، إلا أنه يفكر في حمل حقائبه والرحيل عن «البارسا»، في أقرب فرصة ممكنة. ويشعر ديباي في قرارة نفسه، بأنه لن يكون له مكان أساسي في الفريق، بعد عودته من الإصابة، نظراً لوجود «تخمة» من المهاجمين في الفريق «الكتالوني» في الوقت الحالي، بعد ضم «الثلاثي» فيران توريس من مانشستر سيتي، وأداما تراوري من وولفرهامبتون، وبيير- إيميريك أوباميانج من أرسنال، فضلاً عن وجود عثمان ديمبلي الذي رفع تشافي المدير الفني الإيقاف عنه.

ومن المتوقع أن يشارك مستقبلاً في المباريات، إضافة إلى أنسو فاتي الذي سيعود قريباً من الإصابة، ولا ننسى أيضاً وجود الهولندي لوك دي يونج والدانماركي مارتن برايثويت.

وكشفت صحيفة سبورت الكتالونية النقاب عن أن هناك أكثر من نادٍ يسعى للحصول على خدمات ديباي في الصيف المقبل، وهو التاريخ الذي حدده اللاعب لاتخاذ قراره.

وقالت الصحيفة إن ديباي الذي انضم لـ «البارسا» بتوصية من مواطنه رونالد كومان المدير الفني السابق لبرشلونة، ينتظر لحين عودته من الإصابة، ليعرف على وجه التحديد مكانه في الفريق، وما إذا كان تشافي ينوي الاعتماد عليه وإدخاله في حساباته، أم أنه سيتجاهله تماماً، بعد أن دعم خط هجومه بنجوم قادرين على صنع الفارق، وهو ما أثبتته مباراة أتلتيكو مدريد الأخيرة في الدوري «الليجا»، والتي شارك فيها الثلاثي توريس وتراوري وأوباميانج، وأسهموا في فوز البارسا 4-2.

ويخشى ديباي أن يؤدي تألق هذا الثلاثي الأخير، إلى إلحاق الضرر بوضعه في الفريق مهاجماً، وتقليل فرص مشاركته، وربما انعدامها تماماً، كما يخشى تأزم موقفه أكثر، بعودة عثمان ديمبلي وأنسو فاتي. ولم يلعب ديباي سوى مرتين فقط، منذ أن أصيب في ساقه اليسري، خلال مباراة بايرن ميونيخ في دوري الأبطال «الشامبيونزليج» في ديسمبر الماضي، وعاودته الإصابة مجدداً في نفس المكان بعد الخسارة من ريال مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسبانية يوم 12 يناير الماضي.

وكان حلم ديباي الأكبر أن يلعب لبرشلونة، وأن ينجح مع الفريق، ولهذا وافق على قبول عرض مادي أقل من أجل تحقيق حلمه، ولكنه يريد في الوقت نفسه أن يلعب، وأن يشعر بأنه لاعب مهم في كتالونيا، وإذا لم يشعر بالثقة التي يأملها، سيتخلى عن حلمه، ولن يتردد في الرحيل لخوض تحدٍ جديد في مكان آخر، وهناك أكثر من نادٍ إيطالي يراقب موقفه عن كثب، أبرزها يوفنتوس.

وصل ديباي المولود في 13 فبراير 1994 «28 عاماً» إلى برشلونة في صفقة انتقال حر مجاناً قادماً من أوليمبيك ليون الفرنسي، ولعب 23 مباراة منذ مجيئه، منها 21 مباراة أساسياً وسجل 8 أهداف وصنع هدفين، وآخر أهدافه كان أمام فياريال في 27 نوفمبر الماضي.