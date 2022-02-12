الوحدة يجدد عقدي مدافعيه علاء وروبين

محمد سيد أحمد (أبوظبي)



جدد نادي الوحدة عقدي مدافعيه الشابين التونسي علاء زهير (21 عاماً) حتى عام 2026، والبرتغالي روبين فيليب (20 عاماً) حتى 2024، في إطار سياسة النادي بتوفير استقرار لاعبي الفريق، حيث سبقهما تجديد عقدي طحنون الزعابي والسوري عمر خربين.

وعبر اللاعبان عن شكرهما لإدارة النادي على ثقتها الكبيرة، ووعدا بتقديم أفضل ما عندهما من أجل تلبية طموحات وتطلعات النادي وجمهوره.

يذكر أن زهير وفيليب أصبحا من العناصر الأساسية للفريق، الذي يمتلك أفضل خط دفاع في دوري أدنوك للمحترفين، باستقباله 11 هدفاً فقط في 15 مباراة، وهو ما جعل الفريق منافساً قويا على البطولات المحلية الثلاث.