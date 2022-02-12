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الرياضي
جارديم: فقدنا السيطرة بعد «الطردين»
جارديم: فقدنا السيطرة بعد «الطردين»
12 فبراير 2022 20:51

أبوظبي (وام) أعرب البرتغالي ليوناردو جارديم مدرب الهلال عن أسفه لخسارة فريقه أمام الأهلي برباعية. وقال: الهلال لم يتصرف بطريقة صحيحة، لقد واجهنا خصماً صعباً يشارك في كأس العالم للأندية للمرة السابعة، كما أننا لم نظهر بنفس المستوى الذي ظهرنا به في اللقاء السابق أمام تشيلسي، ولم نحترم المنافس بالشكل المطلوب. وأضاف حاولنا تعديل الوضعية بإجراء تغييرات، من أجل السيطرة على منتصف الملعب، بعد الحصول على البطاقات الحمراء، لكننا لم نتمكن من ذلك، حيث تغيرت الأمور للأسوأ، ولم نتمكن من العودة للمباراة. وفي ما يتعلق بقرارات الحكم الخاصة بحالتي الطرد للاعبي الهلال ماتيوس بيريرا ومحمد كنو، قال المدرب: القرارات صحيحة وأسهمت في فقداننا السيطرة على اللقاء.

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