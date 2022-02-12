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الرياضي
موسيماني: نقاتل للفوز ببطولة أفريقيا
موسيماني: نقاتل للفوز ببطولة أفريقيا
12 فبراير 2022 20:47

محيي وردة (أبوظبي) أبدى بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، سعادته بالفوز على الهلال برباعية والتتويج بالميدالية البرونزية للمرة الثانية على التوالي، في كأس العالم للأندية التي تقام في الإمارات. وقال موسيماني عقب المباراة: قدمنا بطولة كبيرة، رغم الظروف الصعبة والغيابات العديدة التي واجهناها، لكننا تحلينا بالروح القتالية ووصلنا إلى التتويج بالبرونزية. وأضاف: جماهير الأهلي عظيمة، وتستحق أن تحصل على البطولات والألقاب، وأنا فخور بهذا الجمهور، وبالتأكيد نعمل دائماً على إسعادهم بالبطولات. وأضاف أن الأهلي لديه مهمة جديدة في دوري أبطال أفريقيا التي سيقاتل من أجل الفوز بها. والعودة مجدداً إلى كأس العالم للأندية في العام المقبل، للعب على مركز أفضل وميدالية أكبر. وقال: لدينا غيابات لفترات طويلة مثل أكرم توفيق وعمار حمدي، ومصابون مثل محمد الشناوي وبيرسي تاو، ولكن لن ندخر جهداً في السعي نحو الفوز باللقب. وشدد موسيماني على أن كأس العالم للأندية بطولة كبيرة والوصول إليها إنجاز في حد ذاته، مشيراً إلى أن فرقاً كبيرة مثل بايرن ميونيخ الألماني وليفربول الإنجليزي لم تتواجد بها لعامين على التوالي.

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