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الرياضي
العربي يقبض على صدارة «الأولى» بـ «النقطة 47»
العربي يقبض على صدارة «الأولى» بـ «النقطة 47»
12 فبراير 2022 20:14

فيصل النقبي (الفجيرة) قفز العربي إلى صدارة دوري الأولى لكرة القدم، بعد فوزه على جلف أف سي 4-1، ليقبض على الصدارة «المؤقتة»، بعدما وصل إلى «النقطة 47»، بفارق نقطة عن دبا الفجيرة الذي يواجه الحمرية غداً «الأحد». وسجل أهداف العربي كل من خالد الشيباني في الدقيقة 16، واليسكاندر في الدقيقة 75، وفارس الجابري في الدقيقة 79، وسالم راشد في الدقيقة 90، فيما أحرز هدف جلف أف سي اللاعب محمد السيد في الدقيقة الرابعة. ونجح البطائح في حسم مباراته مع مصفوت بالفوز 4-1، ليرفع رصيده إلى «النقطة 37»، في المركز الرابع، سجل للبطائح، سيكو بابا في الدقيقتين 19 و43، وأناتول براند في الدقيقة 81، وجاردل أوليفيرا في الدقيقة 90، فيما سجل هدف مصفوت كارلوس ألبرتو. وفشل الحصن في المحافظة على تقدمه بهدف محمد المربوعي في الدقيقة 37، حيث أحرز لوكوي هدف التعادل للجزيرة الحمراء في الدقيقة 60، ليرفع الحصن رصيده إلى «النقطة 38» في المركز الثالث. وفاز مسافي على حتا بهدف سجله عبدالله راشد في الدقيقة 44. وتقام مساء غدٍ «الأحد»، 3 لقاءات، حيث يلتقي دبا الفجيرة مع الحمرية في «قمة كبيرة»، والتعاون مع الفجيرة، والرمس مع الذيد.

دوري الدرجة الأولى
النادي العربي
دبا الفجيرة
البطائح
مصفوت
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