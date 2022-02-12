أكاديمية بالمز تتصدر بطولة أبوظبي الدولية لرابطة محترفي الجو جيتسو

أبوظبي (الاتحاد)

شهدت منافسات اليوم الأول من بطولة أبوظبي الدولية لرابطة محترفي الجو جيتسو – جولة أبوظبي التي ينظمها اتحاد اللعبة بالتعاون مع رابطة أبوظبي الدولية للمحترفي الجو جيتسو في صالة جو جيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية أداء حافلا بالندية والإثارة، ونزالات حامية على البساط جمعت نخبة من اللاعبين واللاعبات من مختلف الدول وسط حضور جماهيري كبير.

حضر منافسات اليوم الأول محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الجو جيتسو، والعميد محمد حميد بن دلموج الظاهري عضو مجلس إدارة الاتحاد، وطارق البحري مدير رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو، ومبارك المنهالي مدير الإدارة الفنية بالاتحاد وعدد من مسؤولي الاتحاد وممثلي الأندية والأكاديميات.

وافتتحت البطولة بأقوى نزالات ممكنة وسط مشاركة كثيفة للاعبي الأندية والأكاديميات، حيث أسفرت منافسات اليوم الأول من البطولة عن فوز أكاديمية بالمز الرياضية بالمركز الأول برصيد 21050 نقطة، فيما حلت أكاديمية كوماندو جروب في مركز الوصيف برصيد 18650 نقطة، وحل نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في المركز الثالث برصيد 16000 نقطة.

وحفلت منافسات اليوم الأول بنزالات شيقة بين اللاعبين واللاعبات من مختلف أنحاء العالم من فئات الناشئين والشباب والأساتذة، علما بأن البطولة تدخل ضمن التصنيف السنوي المعتمد لدى رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو حيث تمنح للفائز بالمركز الأول 600 نقطة تصنيفية عن كُل فئة، الأمر الذي يعزز من قيمتها وأهميتها بالنسبة للاعبين المشاركين.

وتقدم محمد سالم الظاهري بالتهنئة لأسرة الجو جيتسو بانطلاقة أولى بطولات الموسم الجديد، فيما توجه باسم اتحاد الجو جيتسو وفريق عمله برسالة شكر وتقدير وعرفان لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على دعمه المتواصل للرياضة والرياضيين، وخصوصا رياضة الجو جيتسو وهو ما رسّخ مكانة الإمارات والعاصمة أبوظبي كموطنٍ عالمي للعبة وملتقى للنجوم والأبطال من جميع أنحاء العالم.

وأشاد الظاهري بدقة التنظيم والاحترافية العالية التي تقف خلفها جهود كبيرة للطاقم الفني والإداري والشركاء الذين يواصلون العمل في سبيل إخراج أحداث وفعاليات الاتحاد بأعلى مستوى وبما يليق بمكانة الدولة والعاصمة أبوظبي في استضافة وتنظيم البطولات العالمية.

وشدّد الظاهري على أهمية أن يبدأ اللاعبون موسمهم ببطولة من هذا المستوى للوقوف على نقاط الضعف والقوة والاستفادة من العديد من المكاسب نتيجة الاحتكاك مع طيف واسع من النجوم والأبطال، منوهاً بتوقيت البطولة الذي يسبق مجموعة من الاستحقاقات المحلية والعالمية المقبلة. كما لفت إلى دور البطولة في إفراز المواهب الصاعدة التي تطمح إلى تمثيل المنتخب الوطني في قادم الأيام.

وعبّر حارب الحمادي لاعب نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس الفائز بذهبية البطولة عن فئة الناشئين وزن 56 كجم، موضحاً أن أحد أهم أسباب الفوز هو الاستعداد الجيد والتدريب المتواصل والتحلي بروح العزيمة والإصرار لتحقيق النجاح.

وقالت مريم آل علي/ حزام أزرق من أكاديمية بالمز الرياضية تيم 777 التي حققت ذهبية عن فئة الشابات وزن 48 كجم: إننا توقعنا منافسة كبيرة في البطولة ولهذا كانت استعداداتها مكثفة للوصول إلى الجاهزية المطلوبة للتألق على البساط. وأضافت أن من أهم أسباب الفوز دراسة الخصوم والتعرف على نقاط ضعفهم والعمل على استغلالها خلال النزال لضمان الحسم.

وعن فئة الأساتذة قال اللاعب الكولومبي جوني رودريجز/ حزام بني من أكاديمية كوماندو جروب والفائز بذهبية فئة الأساتذة 1 وزن 94 كجم إنه سعيد جدا بهذه البداية الموفقة والتتويج بواحدة من البطولات التي تعزز تصنيف اللاعبين، مؤكداً أن البرنامج الإعدادي الذي اتبعه خلال الأسبوعين الأخيرين مكنه من استعادة الجزء الأكبر من لياقته البدنية وبات مستعداً بشكل جيد لخوض المزيد من البطولات.