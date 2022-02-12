جريجوري: نتوقع ردة فعل قوية لبني ياس في الكأس



محمد سيد أحمد (أبوظبي)



توقع الفرنسي جريجوري مدرب الوحدة، ردة فعل قوية من بني ياس عندما يلتقي الفريقان الاثنين، في ذهاب نصف كأس صاحب السمو رئيس الدولة على استاد آل نهيان بأبوظبي، وقال: نواجه الوحدة للمرة الثانية خلال فترة قصيرة للغاية، ولا نتوقع المباراة أن تكون سهلة لأن الخصم سيأتي باحثاً عن رد الاعتبار بعد أن انتصرنا عليه قبل أيام على ملعبه، لذلك علينا أن نقدم أداءً مميزا من أجل تحقيق الانتصار، خاصة أن المباراة ستكون صعبة للغاية، هناك شكوك حول مشاركة إسماعيل مطر في المباراة، بينما يستمر غياب عبد الله الكربي ولوكاس بيمينتا للإصابة.

وأضاف: ليس لدينا القوت الكافي، لذلك التدريبات قبل المباراة كانت للاستشفاء، ونتفقد وضع اللاعبين بشكل مستمر مع الجهاز الطبي، كما نركز على التحضير البدني، والتشكيلة سنحددها في قبيل المباراة.

من جانبه قال محمد الشامسي حارس الوحدة: مباراة صعبة وديربي وهي مواجهة، لا يمكن توقع نتيجتها، ونحن مطالبون ببذل قصارى جهدنا لتحقيق الانتصار، ننافس على جميع البطولات المحلية، وهذا أمر طبيعي للاعبين في ناد كبير مثل الوحدة، نقدر دعم جمهورنا الكبير في المباريات السابقة، وحضورهم حافز ودافع كبير لنا في هذه المباريات وما تبقى من الموسم.