19 فبراير 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
الرياضي
جريجوري: نتوقع ردة فعل قوية لبني ياس في الكأس
جريجوري: نتوقع ردة فعل قوية لبني ياس في الكأس
12 فبراير 2022 19:18


محمد سيد أحمد (أبوظبي)


توقع الفرنسي جريجوري مدرب الوحدة، ردة فعل قوية من بني ياس عندما يلتقي الفريقان الاثنين، في ذهاب نصف كأس صاحب السمو رئيس الدولة على استاد آل نهيان بأبوظبي، وقال: نواجه الوحدة للمرة الثانية خلال فترة قصيرة للغاية، ولا نتوقع المباراة أن تكون سهلة لأن الخصم سيأتي باحثاً عن رد الاعتبار بعد أن انتصرنا عليه قبل أيام على ملعبه، لذلك علينا أن نقدم أداءً مميزا من أجل تحقيق الانتصار، خاصة أن المباراة ستكون صعبة للغاية، هناك شكوك حول مشاركة إسماعيل مطر في المباراة، بينما يستمر غياب عبد الله الكربي ولوكاس بيمينتا للإصابة.
وأضاف: ليس لدينا القوت الكافي، لذلك التدريبات قبل المباراة كانت للاستشفاء، ونتفقد وضع اللاعبين بشكل مستمر مع الجهاز الطبي، كما نركز على التحضير البدني، والتشكيلة سنحددها في قبيل المباراة.
من جانبه قال محمد الشامسي حارس الوحدة: مباراة صعبة وديربي وهي مواجهة، لا يمكن توقع نتيجتها، ونحن مطالبون ببذل قصارى جهدنا لتحقيق الانتصار، ننافس على جميع البطولات المحلية، وهذا أمر طبيعي للاعبين في ناد كبير مثل الوحدة، نقدر دعم جمهورنا الكبير في المباريات السابقة، وحضورهم حافز ودافع كبير لنا في هذه المباريات وما تبقى من الموسم.

جريجوري
مدرب الوحدة
بني ياس
كأس رئيس الدولة
آخر الأخبار
محمد بن راشد: الإمارات.. دولة المستقبل
الإمارات
محمد بن راشد: الإمارات.. دولة المستقبل
19 فبراير 2022
محمد بن زايد: توثيق شراكاتنا مع الاقتصادات الكبرى في العالم
الإمارات
محمد بن زايد: توثيق شراكاتنا مع الاقتصادات الكبرى في العالم
19 فبراير 2022
محمد بن زايد متحدثاً خلال القمة التي عقدها مع رئيس الوزراء الهندي عبر تقنية التواصل المرئي
الإمارات
محمد بن زايد وناريندرا مودي: نقلة نوعية في العلاقات الإماراتية الهندية
19 فبراير 2022
إطلاق الرؤية الإماراتية - الهندية المشتركة
الإمارات
في ختام القمة المرئية بين محمد بن زايد وناريندرا مودي: إطلاق الرؤية الإماراتية - الهندية المشتركة
19 فبراير 2022
محمد بن زايد متحدثاً خلال القمة التي عقدها مع رئيس الوزراء الهندي عبر الاتصال المرئي
الإمارات
محمد بن زايد وناريندرا مودي: نستثمر كل الفرص لمصلحة شعبينا.. ونمتلك الإرادة القوية
19 فبراير 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©