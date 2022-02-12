فوكس يفرض سيطرته على صدارة «جولف رأس الخيمة»

رأس الخيمة (الاتحاد)

سيكون الترقب يوم غدٍ لمعرفة هوية البطل في بطولة رأس الخيمة كلاسيك، إحدى بطولات جولة «دي بي وورلد» للجولف، التي تقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وتشهد مشاركة أبرز النجوم الذين يتنافسون في نادي الحمرا للجولف على جوائز مالية تبلغ مليوني دولار أميركي.

ومع ختام منافسات الجولة الثالثة التي أُقيمت اليوم، استمر النيوزيلندي رايان فوكس في الصدارة بعد أن سجل سبع ضربات تحت المعدل ويصبح مجموعه الحالي 19 ضربة تحت المعدل وفي المركز الثاني تَشارك أربعة لاعبين بمجموع 13 ضربة تحت المعدل ليصبح الفارق ست ضربات عن الصدارة، وهم: الإسبانيان بابلو لارازابال وأدري أرانوس والبولندي أدريان ميرونك والاسكتلندي سكوت جايمسون.

وتراجع الأردني شيرغو الكردي بعد تسجيله ضربتين فوق المعدل، ليصبح مجموعه 6 ضربات تحت المعدل بالمركز 53.

وقال فوكس بعد جولة أخرى موفقة: «كان الأمر رائعاً في اليومين الماضيين، لذا آمل أن تستمر وتيرة اللعب على هذا النحو خلال الجولة الأخيرة. لقد لعبت بشكل طبيعي وكان الملعب في حالة رائعة هذا الصباح أيضاً - وأنا مستمتع بوقتي حقاً هنا في رأس الخيمة».