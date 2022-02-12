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راشد بن حمدان يتوج «الجيرز» ببطولة جبل علي للميل
راشد بن حمدان يتوج «الجيرز» ببطولة جبل علي للميل
12 فبراير 2022 18:01

 
دبي (الاتحاد)


توج الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم الجواد «الجيرز» لرباح للسباقات، بإشراف سايمون كريسفورد، وقيادة جيمس دويل بلقب سباق بطولة جبل علي للميل للفئة الثالثة، البالغة جائزتها 575 ألف درهم برعاية شادويل، التي أُقيمت اليوم بمضمار جبل علي.
ودون المدرب راشد علي الرايحي، اسمه ضمن قائمة الفائزين في أول موسم له في السباقات، حين أسرج «شوزين مارك» لشعيب أحمد سرفراز، وقيادة سيف البلوشي، للفوز بالشوط الأول لمسافة 1400 متر على لقب بنك دبي التجاري.
وفاجأ ابن «زيدون» لعلي العنيزي، بإشراف دوج واتسون وقيادة باتريك دوبس، المرشحين الكبار، حين انتزع جائزة الشوط الثاني لمسافة 1400 متر، على لقب الشعفار للاستثمار.
وارضي الجواد «رايج» لار ار ار للسباقات، بإشراف بوبات سيمار، وقيادة تاج اوشي، مرشحيه الـ 1252، بفوز خاطف في الشوط الثالث لمسافة 1200 متر، على لقب مركز دبي العقاري.
ولمع بريق المهر «ليبيان كلاسيك» للبشير سالم الحراري، بإشراف مصبح المهيري، وقيادة أنطونيو فريزو، بصورة لافتة، بعد تركيب غمامات له للتركيز في السباقات، ليخطف جائزة الشوط الرابع لمسافة 1200 متر على لقب أرم القابضة.
ومنح الجواد «ميليسيرتيس» مالكه البشير سالم الحراري، والمدرب بوبات سيمار ثنائية في الحفل، حين سجل فوزاً سهلاً بقيادة باتريك كوسجريف، في الشوط السادس لمسافة 1600 متر، على لقب سباق الشركة العربية الاسكندنافية للتأمين.
وابتسم الحظ للمدرب دوج واتسون، والفارس باتريك دوبس، عبر الثنائية التي جاءت عبر «رفر» لرفر الإمارات للسباقات الترفيهية في الشوط السابع لمسافة 1950 متراً، على لقب مضمار جبل علي.

سباقات الخيول
مضمار جبل علي
راشد بن حمدان بن راشد
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