جانيكا تتفوق في كأس حاكم الشارقة لقفز الحواجز

الشارقة (الاتحاد)

تواصلت بطولة كأس حاكم الشارقة الدولية لقفز الحواجز فئة الخمس نجوم على ميدان الصالة المغطاة بمركز الشارقة للفروسية لليوم الثاني على التوالي، بحضور الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق، وسلطان محمد خليفة اليحيائي مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق، وباترك عون المدير الإقليمي لشركة لونجين، وسامي الدهامي رئيس المجموعة الإقليمية السابعة في الاتحاد الدولي لقفز الحواجز.

وحققت الفارسة السويسرية جانيكا سبرونجر أول فوز باسمها على صهوة الفرس كارلوتا 276 في افتتاحية اليوم الثاني من البطولة على ميدان الصالة المغطاة بمركز الشارقة للفروسية، وجاءت بمواصفات المرحلتين الخاصة برعاية هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، ورصدت لها جوائز بقيمة 25.500 يورو، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 145 سم، بمشاركة 30 فارساً وفارسة، نجح منهم 15 فارساً في إكمال المرحلتين دون خطأ، تقدمتهم الفارسة جانيكا بعد إكمالها المرحلة الثانية في زمن سريع بلغ 29.68 ثانية نالت به كأس الصدارة على حساب الفارس الإيرلندي شين برين الذي أكمل المرحلة الثانية مع الفرس «ليدي ستار» في زمن بلغ 30.12 ثانية منحه جائزة المركز الثاني، وذهبت جائزة المركز الثالث للفارس الهولندي جور فريلنج، منهياً الجولة مع الجواد «شابادا» في زمن اجتهادي بلغ 30.32 ثانية.

كما أقيمت أمس المنافسة التأهيلية لجائزة لونجين الكبرى «فئة الخمس نجوم» بمواصفات الجولة الواحدة، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 150 سم، ورصدت لها جائزة مالية بقيمة 58 ألف يورو، بمشاركة 64 فارساً وفارسة من المتطلعين إلى التنافس في منافسة الجائزة الكبرى، نجح منهم 25 فارساً في إكمال الجولة دون خطأ، وفرض الفارس السويدي هنريك إيكرمان كلمته وهو ينهي الجولة مع الفرس «جلامور جيرل» في زمن منحه الصدارة، بعد أن بلغ 53.78 ثانية على حساب الفارس الإيطالي إيمانويل جوديانو الذي أكمل الجولة في زمن بلغ 55.06 ثانية بالجواد «نيكولاج دو ميوسك»، ونال جائزة المركز الثالث الفارس البلجيكي كونستانت فاباشين بالفرس «دياز دو ثوت» وأكمل الجولة في زمن بلغ 55.82 ثانية.

وعلى الميدان الرملي الخارجي انطلقت تأهيلية الجائزة الكبرى للبطولة الدولية من فئة النجمتين برعاية مستشفى الشارقة للخيول، ورصدت لها جوائز بقيمة 8.000 يورو، وجاءت بمواصفات المرحلتين الخاصة، صمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 140 سم، بمشاركة 60 فارساً وفارسة، أكمل المرحلتين دون خطأ 15 فارساً، وتقدمهم على منصة التتويج فارس نادي الشارقة للفروسية محمد حمد الكربي مع الفرس «دارولين دي» وأنهى المرحلة الثانية في زمن بلغ 26.4 ثانية، ونال الفارس الألماني ديفيد ويل بالجواد «سنتو دي روت» المركز الثاني، منهياً المرحلة في زمن بلغ 26.49 ثانية، وظفر بالمركز الثالث فارس نادي الشارقة للفروسية عبد الله حميد المهيري بالجواد «كونيج» عقب إكماله المرحلة الثانية في زمن بلغ 26.97 ثانية، لينحصر التنافس بين فرسان المراكز الأولى في أجزاء من ثانية.

وحاز الفارس السوري شادي غريب على النصيب الأكبر من جائزة كفالور التي بلغت قيمتها 5 آلاف يورو، في منافسة تجميع النقاط بـ«الجوكر» من فئة النجمتين، صمم مسارها بـ«10» حواجز بلغ ارتفاعها 130 سم والحاجز الجوكر 145 سم، وشارك بها 80 فارساً وفارسة، نجح منهم 20 فارساً في تجميع كامل النقاط 65 نقطة، وأفضل زمن سجله الفارس السوري شادي غريب مع الفرس «أليت دو بونتس» وبلغ 57.91 ثانية، وحاز جائزة المركز الثاني فارس نادي الشارقة للفروسية حمد سلطان اليحيائي وجمع كامل النقاط على صهوة الفرس «سوبرترامب اس آر زد» في زمن بلغ 59.01 ثانية، وذهبت جائزة المركز الثالث إلى الفارس السوري محمد ليث عوض والفرس «جين دور» وأنهى مهمة تجميع النقاط في زمن بلغ 60.52 ثانية.