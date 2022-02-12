«ثنائية» لجودلفين و«جليترز» يدافع عن لقب «سنجسبيل»

دبي (الاتحاد) حققت خيول جودلفين ثنائية مستحقة، في سباق كرنفال كأس دبي العالمي، الذي أقيم بمضمار نادي دبي لسباق الخيل في ميدان، وتألف من سبعة أشواط قوية بلغت إجمالي جوائزها المالية 800 ألف دولار. وحطم «ستورم داميج» لجودلفين، بإشراف سعيد بن سرور وقيادة باتريك كوسجريف، الزمن القياسي لمسافة 1400 متر، بزمن جديد وقدره 1:21:77 دقيقة. وسجل «جلوبال ستورم» بإشراف شارلي ابلبي وقيادة وليام بيوك الثنائية لجودلفين في الشوط الثاني لمسافة 2410 أمتار «عشبي» على لقب ريس أوف فيوتشر، وسجل البطل 2:30:86 دقيقة. ودافع الجواد «لورد جليتر» لجوف وساندرا تومبول، بإشراف ديفيد أوميرا، وقيادة دانييل تودهوب، بنجاح عن لقبه في سباق سنجسبيل لمسافة 1800 متر، ومسجلاً 1:48:77 دقيقة. وفاز «اف العجاج» لخالد خليفة النابودة بإشراف ارنست اورتيل وقيادة تاج اوشي، ببطولة مزرعة الروية لمسافة 1600 متر، ومسجلاً 1:48:91 دقيقة. وانتزع «ازور كوست» لفلادمير كازكوفا، بإشراف بافيل فاشينكو، وقيادة أنطونيو فريزو، بالشوط الثالث لمسافة 1600 متر على لقب الـ 2000 جينيز، ومسجلاً 1:39:21 دقيقة. وحصد «ابريشيتديت» لآر ريسنج ورون اركالبين، بإشراف دوج اونيل وقيادة فرناندو جارا، جائزة الشوط الخامس لمسافة 2000 متر، على لقب كيرلين ستيكس، ومسجلاً 2:08:12 دقيقة. وكان «ميراس» لميثاء سالم السويدي، بإشراف مصبح المهيري، وبقيادة أنطونيو فريزو، حسن الختام في شوط الشندغة للسرعة لمسافة 1200 متر، ومسجلاً 1:13:08 دقيقة.