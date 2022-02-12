19 فبراير 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
الرياضي
عيسى بن علي يشيد بـ «عربية السلة» في دبي
عيسى بن علي يشيد بـ «عربية السلة» في دبي
12 فبراير 2022 16:10

 
دبي (الاتحاد)
أشاد الشيخ عيسى بن علي آل خليفة نائب رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية بتنظيم البطولة العربية لمنتخبات الرجال رقم 24، المقامة حالياً في دبي، وقال عيسى بن على آل خليفة، بعد حضوره لمباراتي لبنان مع الجزائر والإمارات مع تونس: «المستوى الذي شاهده يؤكد بالفعل أن كرة السلة العربية تسير بخطى ثابتة، محققة نجاحات كبيرة على المستويين القاري والدولي».
وأشاد بالدور الذي يقوم به الاتحاد العربي برئاسة اللواء «م» إسماعيل القرقاوي، وحرصه على إقامة بطولاته وبرامجه في مواعيدها رغم جائحة كورونا، إضافة إلى إقامة دراسات تأهيلية في الإدارة والتنظيم والتدريب والتحكيم من أجل رفع مستوى كوادرنا العربية، وقال: «الاتحاد هو الأكثر نشاطاً وحضوراً على الساحتين القارية والدولية مقارنة بباقي الألعاب الأخرى».
وتناول الشيخ عيسى مشاركة المنتخبات في النسخة الحالية، لافتاً إلى أنه رغم قوة البطولة والحضور الجماهيري المميز، إلا أنه كان يتوقع مشاركة أوسع سواء من الدول الخليجية أو الدول العربية الأخرى لأن وجودها يثري البطولات، ومن جهة أخرى يكون فرصة ذهبية للإعداد للاستحقاقات القارية والدولية، مستشهداً بمنتخب لبنان والأردن، حيث يستعدان للمراحل الحاسمة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم، وبطبيعة الحال حققت استفادة كبيرة من خلال البطولة الحالية.

إسماعيل القرقاوي
البطولة العربية لكرة السلة
كرة السلة
آخر الأخبار
محمد بن راشد: الإمارات.. دولة المستقبل
الإمارات
محمد بن راشد: الإمارات.. دولة المستقبل
19 فبراير 2022
محمد بن زايد: توثيق شراكاتنا مع الاقتصادات الكبرى في العالم
الإمارات
محمد بن زايد: توثيق شراكاتنا مع الاقتصادات الكبرى في العالم
19 فبراير 2022
محمد بن زايد متحدثاً خلال القمة التي عقدها مع رئيس الوزراء الهندي عبر تقنية التواصل المرئي
الإمارات
محمد بن زايد وناريندرا مودي: نقلة نوعية في العلاقات الإماراتية الهندية
19 فبراير 2022
إطلاق الرؤية الإماراتية - الهندية المشتركة
الإمارات
في ختام القمة المرئية بين محمد بن زايد وناريندرا مودي: إطلاق الرؤية الإماراتية - الهندية المشتركة
19 فبراير 2022
محمد بن زايد متحدثاً خلال القمة التي عقدها مع رئيس الوزراء الهندي عبر الاتصال المرئي
الإمارات
محمد بن زايد وناريندرا مودي: نستثمر كل الفرص لمصلحة شعبينا.. ونمتلك الإرادة القوية
19 فبراير 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©