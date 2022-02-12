عيسى بن علي يشيد بـ «عربية السلة» في دبي



دبي (الاتحاد)

أشاد الشيخ عيسى بن علي آل خليفة نائب رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية بتنظيم البطولة العربية لمنتخبات الرجال رقم 24، المقامة حالياً في دبي، وقال عيسى بن على آل خليفة، بعد حضوره لمباراتي لبنان مع الجزائر والإمارات مع تونس: «المستوى الذي شاهده يؤكد بالفعل أن كرة السلة العربية تسير بخطى ثابتة، محققة نجاحات كبيرة على المستويين القاري والدولي».

وأشاد بالدور الذي يقوم به الاتحاد العربي برئاسة اللواء «م» إسماعيل القرقاوي، وحرصه على إقامة بطولاته وبرامجه في مواعيدها رغم جائحة كورونا، إضافة إلى إقامة دراسات تأهيلية في الإدارة والتنظيم والتدريب والتحكيم من أجل رفع مستوى كوادرنا العربية، وقال: «الاتحاد هو الأكثر نشاطاً وحضوراً على الساحتين القارية والدولية مقارنة بباقي الألعاب الأخرى».

وتناول الشيخ عيسى مشاركة المنتخبات في النسخة الحالية، لافتاً إلى أنه رغم قوة البطولة والحضور الجماهيري المميز، إلا أنه كان يتوقع مشاركة أوسع سواء من الدول الخليجية أو الدول العربية الأخرى لأن وجودها يثري البطولات، ومن جهة أخرى يكون فرصة ذهبية للإعداد للاستحقاقات القارية والدولية، مستشهداً بمنتخب لبنان والأردن، حيث يستعدان للمراحل الحاسمة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم، وبطبيعة الحال حققت استفادة كبيرة من خلال البطولة الحالية.