قرعة «تنس دبي» تضع موجوروزا في مواجهة كولينز



دبي (الاتحاد)

أقيمت اليوم في استاد سوق دبي الحرة للتنس، القرعة الرسمية لبطولة سوق دبي الحرة لتنس السيدات التي تنطلق الاثنين على استاد سوق دبي الحرة للتنس، وبمشاركة 8 من ضمن أفضل عشر مصنفات على مستوى العالم، إلى جانب نخبة من ألمع نجمات الكرة الصفراء.

ووضعت القرعة اللاعبة الإسبانية جاربيني موجوروزا حاملة اللقب والمصنفة السادسة عالمياً، والرابعة على البطولة في مواجهة حاسمة بالدور الأول أمام الأمريكية دانيل كولينز المصنفة 11عالمياً، دانيال كولينز، التي وصلت إلى نهائي بطولة أستراليا المفتوحة 2022.

وبهذه المناسبة، قال كولم ماكلوكلين النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة: «يسعدنا أن نرحب بدانيال كولينز في دبي لأول مرة، خاصةً بعد المسيرة الناجحة التي قدمتها خلال الشهر الماضي، والتي وصلت إلى نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، وستكون أمامها مواجهة قوية في الدور الأول أمام حاملة اللقب».

أضاف: «نرحب بالعديد من اللاعبات اللاتي يعتبرن من أفضل 20 لاعبة عالمياً، إلى جانب وعدد من اللاعبات اللاتي شاركن لعدة مرات هنا في دبي، كما استطعن تحقيق العديد من النجاحات هنا في دبي خلال المواسم السابقة. ونتمنى للجميع التوفيق، ونتطلع إلى الترفيه والدراما الرائعة».

وستشهد البطولة منافسة حادة ما بين المصنفة الثانية عالمياً والأولى على البطولة أرينا سابالينكا، والتي تعد واحدة من أبرز المرشحات للفوز في هذا العام، في حالة فوزها على إحدى اللاعبات الفائزات بالدور التأهيلي، حيث ستكون على موعد مع التشيكية بيترا كفيتوفا أو الإيطالية كاميليا جيورجي اللاتان ستتنافسان في الدور الأول.

ووضعت البطولة اللاعبة المصرية ميار شريف المصنفة 66 عالمياً، التي تشارك ببطاقة دعوة، في مواجهة صعبة في الدور الأول أمام الاستونية أنيت كونتافيت المصنفة 9 عالمياً، فيما تلتقي التونسية أنس جابر المصنفة 10 عالمياً، اللاعبة الروسية فيرا زفوناريفا المصنفة 82 عالمياً.

ومن بين المواجهات القوية التي يشهدها الدور الأول، مباراة الأمريكيتين جيسيكا بيجولا المصنفة 16 عالمياً مع كوري غوف المصنفة 20 ولقاء سيمونا هاليب والأمريكية أليسون ريسكي المصنفة 55، والتي تشارك ببطاقة دعوة ومباراة إيغا شفيونتيك والروسية داريا كاساتكينا المصنفة 21.