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الرياضي
عبدالله السعيد يعتزل اللعب مع «الفراعنة»
عبدالله السعيد يعتزل اللعب مع «الفراعنة»
12 فبراير 2022 15:22

القاهرة (أ ف ب) أعلن عبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز اعتزاله اللعب دولياً مع منتخب مصر لكرة القدم عن 36 عاماً. وكتب السعيد عبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي «كنت أتمنى العودة متوجين من كأس أفريقيا لإسعاد كل الناس بعد المشوار الطويل في البطولة، لكن قدّر الله وما شاء فعل». وكان منتخب مصر قد خسر الأحد الماضي نهائي كأس الأمم الأفريقية، أمام السنغال بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي بينهما في ياوندي. أضاف اللاعب الذي أبعده المدرب البرتغالي كارلوس كيروش عن التشكيلة الأساسية للمنتخب المصري في المباريات الإقصائية لكأس أفريقيا «تشرّفت بارتداء قميص منتخب مصر وتمثيل بلدي لسنوات طويلة في كل المراحل السنية، اليوم أعلن اعتزالي اللعب الدولي مع منتخب مصر الأول، كنت قد حضّرت هذا القرار قبل البطولة الأفريقية، وتمنيت أن نكون أبطالها، كي يكون أفضل ختام لمشواري». ومرّ السعيد بمسيرة حافلة بالإنجازات والأرقام القياسية مع كرة القدم، فأحرز لقب أفضل لاعب محلي داخل أفريقيا عام 2013 وأفضل لاعب في مصر 2016، كما نال لقب هداف الدوري مرتين في 2013 و2020. بدأ مشواره الكروي في صفوف الإسماعيلي حتى 2011، وكانت له بصمة كبيرة في كأس العالم للشباب 2005 قبل أن يختاره المدرب حسن شحاتة لينضم إلى صفوف منتخب مصر الأول. في 2011 انتقل إلى الأهلي، فكان من أبرز لاعبيه وحجز مكاناً أساسياً مع النادي القاهري ومنتخب الفراعنة، وأسهم في حصول الأهلي على العديد من البطولات. سجل 6 أهداف في 48 مباراة مع منتخب مصر، وأحرز مع الأهلي أربعة ألقاب في الدوري ولقبين في دوري أبطال أفريقيا. وبعد سنوات من التألق داخل القلعة الحمراء، فكر السعيد في الانتقال للزمالك منتصف 2018، بسبب خلافات مادية حول تجديد عقده ما أثار جدلاً كبيراً، واعتبرت جماهير الأهلي أن اللاعب خان ناديه بتوقيعه للغريم التقليدي، بعدما وقع على عقود أولية مع الزمالك. فتح له الأهلي باب الرحيل، فانتقل على سبيل الإعارة لستة أشهر مع كوبيون بالوسورا الفنلندي، قبل أن ينتقل لأهلي جدة السعودي ثم بيراميدز المحلي.

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كأس الأمم الأفريقية
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