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الرياضي
«هولندا» وراء إقالة مارفيك من تدريب «الأبيض»
«هولندا» وراء إقالة مارفيك من تدريب «الأبيض»
12 فبراير 2022 14:34

معتز الشامي (دبي) استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة، على اعتماد توصية لجنة المنتخبات، برئاسة حميد الطاير عضو مجلس الإدارة، بإقالة الهولندي فان مارفيك من مهام منصبه مديراً فنياً لمنتخبنا الوطني، وذلك على خلفية عدم الالتزام ببنود التعاقد، بجانب تراجع نتائج «الأبيض». وعلمت «الاتحاد» أن اللجنة رشحت الأرجنتيني رودولفو أروابارينا لتولي مسؤولية قيادة المنتخب، من واقع قربه من الكرة الإماراتية وإقامته في الدولة، ونجاحاته السابقة في المحطات المحلية التي قادها، بالإضافة إلى استعداده لقبول المهمة التي أشارت المصادر إلى أنها لن تكون مؤقتة، ولكن بعقد يمتد لما بعد كأس آسيا 2023 في الصين. وأشارت المصادر، إلى أن تعنت مارفيك، ورفضه البقاء في الدولة لمتابعة مباريات الدوري، خصوصاً في المرحلة المقبلة، التي تعتبر حاسمة في مصير المنتخب بالتصفيات المؤهلة إلى «مونديال 2022»، كانت وراء قرار إقالته، حيث حضر المدرب اجتماعاً مع لجنة المنتخبات، التي أرادت مناقشته في خطة إعداد «الأبيض» لمعسكر مارس المقبل استعداداً لآخر مباراتين في التصفيات أمام العراق وكوريا الجنوبية، والتي يحتاج فيها المنتخب إلى حصد 3 نقاط، حتى يتمكن من حسم التأهل إلى «الملحق القاري»، إلا أن الأخير أبدى رفضه البقاء، أو الحديث عن أي خطط جديدة، نظراً لارتباطه بالسفر إلى هولندا. وكان المدرب قد حضر بعض مباريات بالدوري، ولكنه لم يتابع العديد منها، خصوصاً الأشهر الماضية، وهو ما انعكس على اختياراته الفنية للمعسكرات الماضية، وكانت اللجنة ترغب في زيادة أيام تجمع مارس، بالإضافة إلى بحث إمكانية الترتيب لتجربة مع أحد المنتخبات متوسطة المستوى، للوقوف على جاهزية اللاعبين، ما يؤدي لتجهيز أفضل لـ «الأبيض»، وهو ما لم يجد التفاعل الكافي من المدرب بحسب المصادر. ويقبع المنتخب حالياً في الترتيب الثالث للمجموعة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى «مونديال 2022»، بعد إيران المتصدر وكوريا الجنوبية، بعدما رفع رصيده إلى 9 نقاط، وتجمد رصيد لبنان أقرب المنافسين عند 6 نقاط، ويلتقي سوريا وإيران، ما يعني ضرورة زيادة رصيد منتخبنا من النقاط، وتحقيق نتائج إيجابية أمام العراق وأيضاً كوريا التي ضمنت التأهل مع إيران. على الجانب الآخر، علمت «الاتحاد» أن قرار الإقالة لن يكلف الاتحاد أي شروط جزائية لأسباب عدة، أبرزها أن المدرب هو من خالف شروط العقد، ورفض البقاء لمتابعة مباريات الدوري، كما أن العقد ينتهي بنهاية مارس المقبل، وبالتالي عدم التزامه بالبنود السبب في عدم إكمال التعاقد.

الإمارات
مارفيك
تصفيات كأس العالم
رودولفو أروابارينا
العراق
كوريا الجنوبية
لبنان
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