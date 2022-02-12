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الرياضي
المسماري «أول بصمة» مع العروبة
المسماري «أول بصمة» مع العروبة
12 فبراير 2022 14:31

فيصل النقبي (الفجيرة) نجح المهاجم محمد خلفان المسماري، في إثبات نفسه، ووضع بصمته الأولى، بعد إعارته إلى العروبة في «الانتقالات الشتوية»، قادماً من خورفكان. وسجل المسماري هدف التعادل الثمين في مرمى النصر، في أول مباراة يلعبها مع العروبة الذي ارتدى للمرة الأولى «القميص الأحمر» الذي ذكر اللاعب بأهدافه مع الفجيرة الذي شهد نجوميته. وأثبت المهاجم معرفته التامة باستاد الفجيرة الذي يخوض به العروبة مبارياته بالدوري، ونجح في منح نقطة مهمة للفريق أمام منافس بحجم النصر. والهدف هو الأول للاعب هذا الموسم، والثامن له في مشواره مع «عالم المحترفين»، حيث ارتدى قميص الفجيرة والشارقة وخورفكان، وأخيراً العروبة. ولم تكن تجربة اللاعب ناجحة مع خورفكان، ولم يقدم الإضافة المطلوبة، مما دفع إدارة خورفكان لإعارته للعروبة الذي احتاج إلى مهاجم مواطن يكون قادراً على تسجيل الأهداف. وتوجه المسماري بالشكر إلى إدارة العروبة على ثقتها به مهاجماً، وللجهاز الفني الذي دفع به في اللقاء خلال الوقت المناسب، ولجماهير النادي التي ساندت الفريق حتى الثواني الأخيرة.

دوري أدنوك للمحترفين
العروبة
خورفكان
النصر
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