100 دراج في سباق «عام الخمسين»

دبي (الاتحاد) تشهد النسخة السادسة من بطولة السلم للدراجات الهوائية التي ينظمها مكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - للمشتريات والتمويل غداً «الأحد» سباق عام الخمسين الثاني للهواة الإماراتيين، والذي يشارك فيه 100 متسابق، منهم 20 ممن حققوا المراكز الأولى في السباق الأول الذي أقيم مطلع الموسم الجاري، وشهد وقتها فوز أحمد المري بالمركز الأول، وجاء إبراهيم آل علي وصيفاً، وسعيد البلوشي ثالثاً. وأكملت اللجنة المنظمة كافة الترتيبات للسباق، من خلال اعتماد المسار الذي تبلغ مسافته 137 كلم، في منطقة السلم بمحمية المرموم الطبيعية في دبي، وتسهم مسافة السباق في رفع مستوى التنافس، وتقديم إضافة متميزة، من خلال المرور في مناطق متنوعة، تضمها محمية المرموم، مع الحرص على سلامة المشاركين طوال مسافة السباق. في الوقت نفسه، تقوم اللجنة المنظمة أيضاً بإنجاز الترتيبات لسباق النخبة للسيدات، الذي سيقام الاثنين، ولمسافة 124 كلم، في منطقة سيح السلم أيضاً، ومن المقرر أن تستكمل النسخة السادسة لبطولة السلم بعد ذلك، بإقامة سباق عام الخمسين الصحراوي الثاني للإماراتيين والمقيمين يوم 17 فبراير الجاري. وتواصل اللجنة المنظمة تطبيق المعايير الوقائية والصحية، من خلال إلزامية إجراء المشاركين فحصوات طبية، تؤكد سلامتهم من فيروس «كوفيد- 19»، كما تم تجهيز قرية البطولة التي تضم أجنحة الفرق والضيافة وباقة متنوعة من الخدمات التي تسهم في نجاح الحدث، وتوفير جميع احتياجات المشاركين، والتي تضم أيضاً استوديو تلفزيونياً، لإجراء المقابلات المختلفة، وشاشة عملاقة لمتابعة المنافسات لحظة بلحظة في قلب الحدث. وأكد عمير بن جمعة الفلاسي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة السلم للدراجات الهوائية، الجاهزية الكاملة لإقامة سباقين متتاليين في 48 ساعة، بفضل جهود فرق العمل والكوادر الوطنية التي تضمها، والتي اكتسبت خبرات متراكمة على مدار 6 نسخ من إقامة البطولة، والموسم الحالي الذي يُعتبر الأكبر من حيث عدد وتنوع السباقات، وأعداد المتسابقين المشاركين، وهو ما يضاعف المسؤولية علينا لتقديم الحدث، بما يواكب الرعاية والدعم اللامحدود من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، الذي يعود له الفضل في النجاحات التي وصلت لها هذه البطولة، حتى تبوأت صدارة المشهد إقليمياً وعالمياً.