«الأريام الياسات» تتصدر الأمهار في بطولة أبوظبي لجمال الخيل

أبوظبي (وام)

خطفت الفرس «بسندر ستموشايلو» لمربط عجمان، الأضواء خلال فعاليات ثاني أيام النسخة «14» لبطولة أبوظبي الدولية لجمال الخيل العربية 2022، التي انطلقت الخميس بنادي أبوظبي للفروسية، وسجلت الفرس أعلى معدل في البطولة حتى الآن بلغ 93.70 نقطة.

وتقاسمت المرابط المختلفة صدارة أشوط اليوم الثاني الستة التي خصصت للأفراس والأمهار، وجاء تألق «بسندر ستموشايلو»، عندما حلقت بصدارة شوط فئة الأفراس عمر 10 سنوات وما فوق، وجاءت في المركز الثاني «اميتستا الجادي» لمحمد أحمد عبد اللطيف آل علي، وحققت 92.40 نقطة، فيما حلت ثالثة «ام في ايه امبريال ميست» لمربط بن هميلة، وحصلت على 92.00 نقطة.

واستهلت الفعاليات الفرس «استونيا» ليوسف أحمد عبد اللطيف آل علي، التي تصدرت الافتتاح المخصص لفئة الأفراس عمر 7-9 سنوات، وحققت 92.70 نقطة، تاركة المركز الثاني للفرس «دي غنيمة» لمربط النور التي حققت 92.20 نقطة، فيما حلت في المركز الثالث «دي يمامة» لمربط الريماس، وحصلت على 91.80 نقطة.

وأحرز «جيه اس تروي» لمربط الجواهر، المركز الأول في أول أشواط الأمهار الذي خصص لأعمار السنة القسم «أ»، وسجل 91.70 نقطة، تاركاً المركز الثاني للمهر «ظافر الهواجر» لمربط الهواجر الذي حصد 90.90 نقطة، فيما حل ثالثاً «اف دي رافال» لمربط الفلاح وحقق 90.70 نقطة.

وذهبت صدارة القسم «ب» للمهر «الأريام عشاق» لإسطبلات الأريام وحصل على 91.60 نقطة، وجاء في المركز الثاني «فلاح الهواجر» لمربط الهواجر ونال 91.30 نقطة، فيما حل في المركز الثالث «دي نشاب» لمربط دبي وحقق 90.70 نقطة.

وتصدر «الأريام الياسات» للشيخ ياس بن حمدان بن زايد آل نهيان، شوط الأمهار عمر سنتين «أ»، محققاً 91.30 نقطة، وحل في المركز الثاني «الأريام حشيم» للشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، وسجل 91.20 نقطة، فيما جاء ثالثاً «جيه زلزال» لمربط الريماس وحصد 91.20 نقطة، وجاء تفوق الوصيف بفضل درجته في معيار الهوية.

واختتم الفعاليات «درياب الهواجر» لمربط الهواجر، بإحراز المركز الأول في القسم «ب» محققاً 91.10 نقطة، تاركا المركز الثاني للمهر «دي هدار» لمحمد أمين المحاميد، الذي سجل 91.00 نقطة، فيما حل في المركز الثالث «مزيون البداير» لمربط البداير، وحقق 91.00 نقطة، وجاء تفوق الوصيف بفضل درجته في معيار الهوية.