80 % من عناصر «الأبيض» جديدة في عربية السلة

علي معالي (دبي)

يلتقي منتخبنا الوطني لكرة السلة في الثامنة من مساء الغد مع الجزائر في ربع نهائي البطولة العربية للرجال المقامة على صالة نادي النصر بدبي، ويسبقها ليبيا مع الصومال في الرابعة عصراً، ثم لبنان مع الأردن في السادسة.

أشاد عبداللطيف الفردان نائب رئيس الاتحاد، رئيس لجنة المنتخبات بالمردود الذي قدمه الأبيض في ظل وجود 80% من العناصر الشبابية الجديدة، قائلاً: «التجربة جاءت مفيدة وقوية للغاية لهذا الجيل الصغير من لاعبينا الذين ننظر إليهم بأن يكونوا هم عصب المنتخب في السنوات المقبلة، وأن المباريات التي قدمها المنتخب سواء في حالة الفوز أو الخسارة كانت متميزة للغاية».

وأضاف:«من المهم أن تواجه مدارس مختلفة ويساهم كثيراً في تكوين خبرات مختلفة لدى عناصرنا قبل خوض الألعاب الخليجية المقبلة في الكويت، والتي نعتبرها الإعداد الثاني للمنتخب قبل المشاركة في التصفيات الآسيوية».

وقال الفردان:«لابد من توجيه الشكر للجهازين الفني والإداري للمنتخب على ما يقدمونه في هذه الفترة من تغيير نهج المنتخب وتواجد هذا العدد الكبير من اللاعبين الشباب لبناء جيل مستقبلي للعبة، وكذلك إلى مجلس إدارة شركة الألعاب الجماعية في نادي خورفكان على استضافتها لمعسكر المنتخب وتهيئة كل الظروف لمعسكر ناجح بكل المقاييس».

وتطرق عبداللطيف الفردان إلى نقطة التجنيس، قائلاً:«جميع الدول العربية تقريباً استفادت من لائحة الدولي التي تسمح بتجنيس لاعب في كل منتخب، حتى أن منتخب مصر نفسه قام بتجنيس لاعب أميركي على الرغم من وجود الملايين الذين يمارسون اللعبة ولكنهم استفادوا من لوائح الاتحاد الدولي «فيبا» لتقوية خطوطهم، وعلينا أن نستفيد منها أيضاً من خلال طرق باب تجنيس لاعب يساهم في تقوية عناصر منتخبنا».

وتابع الفردان:«توقيت البطولة العربية جاء مناسباً للغاية لإعداد الأبيض، وتمنيت مشاركة دول الخليج السعودية والبحرين والكويت، خاصة أنها منتخبات تستعد لمشاركات مقبلة مهمة، كما أن السلة الكويتية كانت غائبة منذ سنوات عن المشاركات الدولية بسبب الإيقاف، وكذلك هناك دول عربية اعتذرت في توقيت صعب لظروف خاصة بها، لكن البطولات العربية بالفعل مهمة للغاية لزيادة الخبرات وكونها باباً مهماً نتطرق من خلاله لتجهيز عناصرنا لبطولات أخرى أقوى».

وأشاد الفردان بمستوى المنتخب الليبي، قائلاً:«قدموا مردوداً جيداً للغاية، كما استفدنا من بقية المنتخبات المشاركة وكان الأبيض متميزاً للغاية في مباراته الأولى ضد الأردن وحققنا خلالها فوزاً مقروناً بمستوى جيد للغاية».