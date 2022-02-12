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الرياضي
«القمصان اللاصقة» تثير الجدل في الكويت
«القمصان اللاصقة» تثير الجدل في الكويت
12 فبراير 2022 12:58

رضا سليم (دبي) شهدت مباراة كاظمة والفحيحيل التي أقيمت «الجمعة»، على استاد نادي الشباب، في الجولة العاشرة من دوري الكويتي لكرة القدم «حادثة غريبة»، حيث لعب كاظمة الشوط الأول مرتدياً قمصان التدريب، من دون وجود أرقام، واضطر اللاعبون إلى استخدام شريط لاصق لوضع أرقام على القمصان. وتأخر انطلاق المباراة لمدة 15 دقيقة، بعدما رفض الحكم بدء اللقاء، لتشابه ألوان الفريقين، ليضطر كاظمة الفريق الضيف إلى اللعب بقمصان التدريب، واستخدم الجهاز الإداري الشريط اللاصق، لتحديد أرقام اللاعبين، لعدم إحضار الزي الاحتياطي الذي وصل في الشوط الثاني. ويواجه كاظمة غرامات من اتحاد كرة القدم في الكويت على خلفية «حادثة القمصان» طبقاً للائحة التي تقضي بتغريم النادي 2000 دينار لعدم إحضاره الزي الاحتياطي، و250 ديناراً لتسببه في تأخير موعد انطلاق المباراة، و250 ديناراً، لعدم ارتداء الفريق شعار الشركة الراعية على قميصه البديل في الشوط الأول. وأصدر مجلس إدارة نادي كاظمة بياناً يعتذر فيه لمنتسبيه ومحبيه وللجماهير الرياضية قاطبة، عما حدث في المباراة، وأكد البيان أن هذا الأمر أزعج مجلس الإدارة الذي سيشكل لجنة لمعرفة ما حدث ومحاسبة المتسبب، والعمل على عدم تكراره مستقبلاً. وأكد بيان النادي الكويتي أن مشاركة الفريق باللبس غير المخصص وبأرقام لاصقة في الشوط الأول، كان بسبب تعرض عامل التجهيزات، المسؤول عن إحضار الطقم الأساسي لهبوط حاد، وعدم رده على الاتصالات، وتم نقله إلى المستشفى. وانتهت المواجهة بالتعادل السلبي، ورفع كاظمة وصيده إلى 21 نقطة في المركز الأول مؤقتاً، إلى حين نهاية مواجهة القادسية والشباب، ووصل الفحيحيل إلى النقطة 10 مستمراً في المركز السادس.

الكويت
نادي كاظمة
الدوري الكويتي
الفحيحيل
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