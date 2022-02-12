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«قطة» تهدد زوما بالاستبعاد من «الديوك»!
«قطة» تهدد زوما بالاستبعاد من «الديوك»!
12 فبراير 2022 12:43

برلين (د ب أ) بات كورت زوما مهدداً بالاستبعاد من المنتخب الفرنسي لكرة القدم، وذلك بعد اتهامه بتعذيب حيوان. وفي تصريحات لمحطة «فرانس 3»، قال المدير الفني للمنتخب الفرنسي ديديه ديشامب: عندما يرتكب لاعبون أخطاء قد يحدث أنني لا أستدعيهم إلى المنتخب لفترة، وربما يحدث هذا هنا أيضاً. كان زوما أثار غضباً واسعاً بسبب مقطع فيديو على الإنترنت ظهر فيه وهو يسيء معاملة قطة أمام أعين طفل. وظهر لاعب خط الدفاع في مقطع الفيديو، وهو يركل القطة كأنها كرة قدم، ويرميها بالحذاء، وبالإضافة إلى ذلك ظهر زوما «27 عاماً» في الفيديو وهو يصفع القطة براحة يده. وقامت منظمة حماية الحيوان البريطانية «آر إس بي سي ايه» بالتحقيق مع زوما ووضعت قططه تحت حمايتها. وقال ديشامب: هذا أمر غير مقبول ولا يمكن احتماله، وقسوة لا يمكن وصفها، وهذه الصور صادمة ولا يمكن تحملها.

فرنسا
ديديه ديشامب
كورت زوما
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