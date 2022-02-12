مرتضى منصور رئيساً لنادي الزمالك

القاهرة (د ب أ) أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نادي الزمالك المصري فوز مرتضى منصور برئاسة «القلعة البيضاء» لمدة أربع سنوات مقبلة. وقالت اللجنة القضائية إن الجمعية العمومية شهدت حضور 47395 عضواً، وأسفرت نتائج فرز الأصوات عن فوز قائمة مرتضى منصور بالكامل. وأوضحت: «فاز مرتضى منصور بمقعد الرئاسة، بعد أن حصل على 21109 أصوات، وفاز اللواء مصطفى هدهود بمنصب نائب الرئيس وحصد 18824 صوتاً، وفاز خالد لطيف بمنصب أمين الصندوق بحصوله على 20852 صوتاً. وأشارت اللجنة إلى فوز كل من جمال عبد الحميد وأحمد مرتضى منصور وعلاء الدين ناجي وعلاء مقلد ومريم نصحي وسليمان وهدان بالعضوية فوق السن. وأضافت أن العضوية تحت السن، فاز بها كل من بسنت سيد جوهر ومحمود طه وأحمد دعبس.