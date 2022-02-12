«مسؤولية الجماهير» تلهب شغف عشاق «الإمبراطور»

مراد المصري (دبي) ألهب «الوسم» الذي أطلقته إدارة الوصل بعنوان «مسؤولية الجماهير»، الشغف والحماس لدى عشاق «الإمبراطور»، من أجل الحضور بأكبر عدد ممكن، وبتحضيرات متميزة في المواجهة المرتقبة يوم الاثنين المقبل أمام الشارقة على ملعب زعبيل، في ذهاب نصف نهائي كأس رئيس الدولة لكرة القدم. وقامت الجماهير بالتفاعل مع هذا الوسم، والتأكيد على وجودها خلف الوصل في هذه المباراة المهمة للغاية، بالنظر إلى أنها البطولة التي يتطلع إلى حصدها هذا الموسم، علماً وأن إدارة الوصل قامت بتوفير التذاكر مجاناً، وذلك مع إجراء فحوصات الـ «PCR» في مقر النادي على مدار يومين. وأكد عشاق الوصل أن قوة الفريق دائماً بجمهوره، وهو ما حدث في لقاء العين ضمن ربع نهائي المسابقة، وتم تداول العديد من المقاطع في سنوات ماضية، لعب خلالها الجمهور دوراً مهماً في ترجيح كفة «الفهود»، وهو ما تأمل أن تقوم به مجدداً في لقاءات قوية للغاية أمام الشارقة الذي خسر أمامه الفريق ذهاباً في «دوري أدنوك للمحترفين».