«الزعيم» خطوة جديدة إلى «قمر 14»

معتصم عبدالله (دبي) قطع العين متصدر ترتيب «دوري أدنوك للمحترفين»، والذي رفع رصيده إلى 36 نقطة، واحتفظ بفارق النقاط الست عن أقرب منافسيه الوحدة «الوصيف»، خطوة جديدة في طريقه نحو المنافسة على اللقب «الرابع عشر» في تاريخه في الدوري. وحقق «الزعيم» الفوز الأكبر في «الجولة 15»، على حساب مضيفه الإمارات 3-0، علماً بأن الجولة شهدت تسجيل 10 أهداف فقط، كأضعف محصلة تهديفية حتى الآن، خلال الموسم الحالي 2021- 2022، في انتظار نتيجة المباراة المؤجلة بين الظفرة والجزيرة. ومثل الفوز على «الصقور» بثلاثية نظيفة، «خامس» مباراة ينجح فيها العين المحافظة على نظافة شباكه، في الوقت الذي نجح فيه هداف الفريق لابا كودجو صاحب الهدف الثالث تعزيز صدارته لقائمة الهدافين برصيد 16 هدفاً، فيما ارتقى المغربي سفيان رحيمي إلى صدارة قائمة صناع الأهداف في الدوري، برصيد 6 فرص تُرجمت إلى أهداف، بالتساوي مع ضياء سبع لاعب وسط النصر. وامتدح الأوكراني سيرجي ريبروف مدرب العين، أداء فريقه خلال المباراة، وقال «حققنا فوزاً مستحقاً بعد أن سيطرنا على مجريات الشوطين، ونجحنا في إظهار قوتنا الحقيقية، وحققنا الهدف المنشود»، لافتاً إلى الدور المهم لجماهير «الزعيم» في تحقيق النتيجة الإيجابية أمام «الصقور»، بوجودها القوي في مدرجات ملعب نادي الإمارات. وشدد ريبروف على ضرورة طي صفحة الفوز سريعاً، تأهباً للمواجهات المقبلة، وقال «استمرار المنافسة يتطلب منا إغلاق صفحة مباراة الإمارات والاستعداد بصورة أفضل للمباريات المقبلة»، حيث يتأهب «الزعيم» لاستضافة بني ياس مساء الجمعة المقبل ضمن «الجولة 16» للدوري. في المقابل، اعترف المصري أيمن الرمادي مدرب فريق الإمارات بضعف أداء «الصقور» في مواجهة العين، وقال «أداء فريقي لم يكن بالقوة الكافية، ونحتاج إلى مراجعة سريعة للوقوف بصورة جيدة»، ونوه إلى افتقاد فريقه لجهود الثنائي الأجنبي زكريا بولحية وسيلفا، في مواجهة فريق مكتمل مثل العين جعل المهمة أكثر صعوبة.