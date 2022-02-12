«العقدة» تطارد عجمان أمام «الفرسان»!

رضا سليم (دبي) نجح شباب الأهلي في الهروب من الخسارة أمام عجمان، بالتعادل معه بهدف لمثله، في «الجولة 15» لـ «دوري أدنوك للمحترفين». ولم يستغل «البرتقالي» صاحب الأرض فرصة الغيابات الكبيرة في «الفرسان»، رغم تقدمه بهدف، حيث تسابق لاعبوه في إهدار الفرص السهلة أمام مرمى الحارس ماجد ناصر، وهو ما جعل التعادل بين الفريقين بـ «طعم الخسارة»، خاصة شباب الأهلي الذي يحاول اللحاق بـ «ركب الصدارة»، حيث خسر نقطتين، وبالتالي منح الشارقة فرصة الانفراد بالمركز الثالث في جدول الترتيب، وتراجع «الفرسان» إلى «الرابع»، والمهدد أيضاً لأن الجزيرة الخامس يملك مباراتين مؤجلتين. ويأتي تعادل الفريقين لتترسخ عقدة «البرتقالي»، في عدم الفوز على «الفرسان» إلا مرة واحدة في 20 مواجهة، هي تاريخ لقاءات الفريقين، حيث فاز شباب الأهلي في 14 مواجهة، و5 تعادلات، وفوز وحيد لعجمان، بالإضافة إلى أن أصحاب الأرض لم يسبق له الفوز على ملعبهم من قبل، حيث تعادل في 3 مواجهات، وخسر في 7 مباريات. ورغم أن الفريقين التقيا هذا الموسم في 4 لقاءات، إلا أن «الفرسان» فاز في 3 مباريات، والتعادل في مباراة، لتستمر عقدة الانتصارات تطارد عجمان. ويعد عجمان أكثر فريق إهداراً للنقاط بعد التقدم في النتيجة، بالتساوي مع الوصل برصيد 12 نقطة، فيما يأتي شباب الأهلي في المركز الثاني لأكثر الفرق حصداً للنقاط، بعد التأخر في النتيجة برصيد 8 نقاط، بعد الوحدة برصيد 9 نقاط. وبشكل عام بداية البرتقالي في الدور الثاني أفضل من الأول، بعدما حصد 4 نقاط في مباراتين، وبات بعيداً عن هاجس القاع، ويبحث عن مكان ثابت في المنطقة الدافئة، ويقبع في المركز السابع، رغم التساوي في النقاط برصيد 19 نقطة مع بني ياس الثامن والنصر التاسع، إلا أنه أيضاً لا يبتعد عن المركز العاشر الموجود فيه اتحاد كلباء سوى بنقطة واحدة، وهو ما يعني أن المواجهة مع «النمور» في الجولة المقبلة سيكون لها الكثير من الحسابات لـ «البرتقالي»، خاصة في حالة فوزه، قد تخدمه الظروف، ويتقدم إلى المركز السادس، في حال تعادل الوصل أو خسارته في الجولة المقبلة.