«الملك» و«الفرسان».. صدارة نهائي «أقوياء اليد»

رضا سليم (دبي) تصدر الشارقة وشباب الأهلي قمة المجموعتين في نصف نهائي دوري أقوياء اليد، حيث اعتلى «الملك» صدارة المجموعة الأولى بـ «العلامة الكاملة» 9 نقطة من 3 مباريات، بعد فوزه على النصر بنتيجة 31-21 في المباراة التي جرت بصالة شباب الأهلي بالنهدة، ليصعد إلى النهائي برصيد نقطتين، طبقاً للنظام الجديد للدوري الذي يمنح متصدر كل مجموعة في نصف النهائي نقطتين والوصيف نقطة واحدة. جاء النصر في وصافة المجموعة، وتبعه مليحة ثالثاً، بعد التعادل مع الجزيرة رابع الترتيب بنتيجة 27-27، في المباراة التي جرت بصالة الوصل. في الوقت الذي تصدر شباب الأهلي قمة المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط، من الفوز في 3 مباريات، وحصل على نقطتين في الدور النهائي، بعد فوزه على العين بفارق هدف 28-27، وانتهى الشوط الأول بالتعادل 14-14 في المباراة التي جرت بصالة نادي مليحة، وجاء «البنفسج» في المركز الثاني، وحصل على نقطة، فيما جاء في المركز الثالث فريق الوصل، بعد فوزه على دبا الحصن بفارق هدف 27-26، في المباراة التي جرت بصالة مليحة. وتنطلق الجولة الأولى من الدور النهائي يومي 18 و19 فبراير الجاري، بمواجهات الشارقة مع الوصل على صالة الملك الشرقاوي، والعين مع النصر بصالة البنفسج، ومليحة مع دبا الحصن بصالة مليحة، والجزيرة مع شباب الأهلي بصالة «فخر أبوظبي». أما عن القمة بين الشارقة والنصر، فقد جاءت قوية، وشهدت بداية الشوط الأول تقدم «العميد» بفارق 3 أهداف 7- 4، إلا أن الشارقة تمكن من تقليص الفارق في الثلث الأخير من الشوط، قبل أن يختتم الشوط الأول بالتقدم بفارق هدف 15-14. دخل «الملك» الشوط الثاني بقوة دفاعية وفاعلية هجومية كبيرة، حيث حرم النصر من التسجيل في الكثير من فترات المباراة، ووصلت النتيجة إلى 26-17 في الدقيقة 20، ونجح الشارقة في إنهاء اللقاء بفارق 10 أهداف بنتيجة 31-21.