تشيلسي يعرض «الدوبلير» للبيع!

أنور إبراهيم (القاهرة) تفكر إدارة تشيلسي بجدية في الاستغناء عن خدمات الحارس الإسباني كيبا أريزابالاجا في الصيف المقبل، بالبيع في حالة تلقيها عرضاً مغرياً لشرائه، رغم تألقه اللافت طوال الفترة التي غاب فيها الحارس الأساسي السنغالي إدوارد ميندي بسبب الإصابة، أو مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة الأمم الأفريقية التي أقيمت مؤخراً في الكاميرون، وفاز «نسورالتيرانجا» بكأسها، بعد تغلبه على منتخب مصر 4-2 بركلات الترجيح. ولم يعد الحارس الإسباني يدخل في حسابات النادي اللندني الذي يعتمد بالأساس على ميندي، رغم ظهور كيبا بمستوى عالٍ في المباريات التي لعبها أساسياً هذا الموسم. وذكرت صحيفة «لندن إيفينينج ستاندارد» أن كيبا الذي كلف «البلوز» 80 مليون يورو، استعاد ثقته بنفسه في عهد الألماني توماس توخيل المدير الفني الحالي، وتألق في المباريات التي شارك فيها أساسياً، ولكن النادي يسعى للاستفادة من الحالة الممتازة التي ظهر عليها الحارس الإسباني، من أجل تسويقه جيداً خلال الصيف المقبل، ومحاولة الحصول على رقم جيد في حالة بيعه. وتنتظر إدارة تشيلسي العروض التي تصلها قبل حلول الصيف للمفاضلة بينها، في الوقت الذي يحرص فيه كيبا على التدريب جيداً، حتى يتسنى له اللعب بانتظام، لكي يلفت نظر لويس إنريكي المدير الفني لمنتخب «الروخا» الإسباني، من أجل ضمه إلى قائمة المنتخب، إذ أنه يأمل في أن ينال شرف اللعب في كأس العالم 2022. وكانت إدارة «البلوز» سمحت لـ «كيبا» بالرحيل الصيف الماضي، ولكن قلة العروض وانخفاض قيمتها المادية، ورفض النادي فكرة إعارته، جعلته يبقى «دوبليراً» للسنغالي ميندي. يذكر أن كيبا أريزابالاجا المولود في 3 أكتوبر 1994«27 عاماً» بدأ لعب الكرة في سن صغيرة، حيث انضم إلى أتليتك بلباو في سن العاشرة، واستمر فيه حتى 2015، تخللها موسمان «2011-2013» لعبهما لنادي باسكونيا، ثم عاد مجدداً إلى بلباو حتى 2018، وتخللها أيضاً إعارة لبلد الوليد موسم 2015-2016، ثم شد الرحال إلى إنجلترا ليلعب لتشيلسي اعتباراً من 2018، وهو نفس العام الذي انضم فيه إلى منتخب «الروخا» الإسباني.