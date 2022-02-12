مغامرة «الدون» في «أولد ترافورد» على المحك!

أنور إبراهيم (القاهرة) يبدو أن رغبة الرحيل عن مانشستر يونايتد الإنجليزي، تراود النجم الكبير كريستيانو رونالدو، بعد أن أصبح يشعر بالاستياء لجلوسه أكثر من مرة على «دكة البدلاء»، وينوي مقابلة وكيل أعماله الشهير خورخي مينديز، من أجل الحديث عن مستقبله، وما إذا كان سيبقى مع «الشياطين الحمر» أم سيرحل بنهاية الموسم. وذكرت صحيفة «ديلي ستار» أن «الدون» يأمل في إجراء مباحثات قريبة مع مينديز، عندما يعود إلى البرتغال الشهر المقبل، بمناسبة خوضه مع منتخب بلاده مباراة تركيا في ملحق التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2022. ولا يزال رونالدو هو الهداف الأول لمانشستر يونايتد برصيد 14 هدفاً، منذ عودته إلى ناديه القديم في سبتمبر الماضي، إلا إن إقامته في شمال غربي إنجلترا، لم تمض جيداً، ولا تسير بالصورة التي كان يأملها. ولم ينجح رونالدو في الحيلولة من دون إقالة النرويجي أولي جونار سولشايرالذي كانت علاقته به طيبة، كما أن علاقته بالألماني رالف رانجينك المدير الفني «المؤقت» ليست في أفضل حالاتها، بالإضافة إلى أن مردوده الفني من حيث الإحصائيات والأرقام، كان ضعيفاً في وجود المدرب الألماني، حيث لم يصنع أي تمريرة حاسمة، ولم يسجل إلا هدفاً واحداً فقط في آخر 7 مباريات. وينتظر رونالدو باهتمام وشغف معرفة المدير الفني الجديد «الدائم» الذي سيتولى قيادة «الشياطين الحمر» اعتباراً من الموسم الجديد، لأن ذلك سيؤثر بشدة على القرار الذي سيتخذه فيما يتعلق باستمرار مغامرته في «أولد ترافورد»، أو البحث عن وجهة أخرى يقصدها لخوض تحدٍ جديد في بطولة دوري أخرى. وذكرت مصادر صحفية فرنسية أن الوجهة القادمة التي ربما يقصدها رونالدو في الصيف القادم، هي فرنسا وتحديداً باريس سان جيرمان، إذا ما تأكد أن صديقه الفرنسي زين الدين زيدان هو المدير الفني القادم للنادي الباريسي، خلفاً للأرجنتيني ماوريسيو بوكتينو المدير الفني الحالي، إذ أن مدرب ريال مدريد السابق يرغب - على حد قول المصادر نفسها- في جمع الثنائي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي في فريق واحد تحت قيادته!