19 فبراير 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
الرياضي
الأرجنتين تطالب «ميسي الجديد» بتغيير اسمه!
الأرجنتين تطالب «ميسي الجديد» بتغيير اسمه!
12 فبراير 2022 10:30

رضا سليم (دبي) شهدت الملاعب الأرجنتينية ظهور لاعب يحمل اسم خواكين ميسي، ويرتدي القميص رقم 10، والذي انضم مؤخراً إلى نيولز أولد بويز، وشارك في أول لقاء مع الفريق، واضعاً اسم ميسي على القميص من الخلف، وهو ما أثار الجدل على مواقع التواصل، ما بين التأييد ومطالبة اللاعب بتغيير اسمه. كشف موقع «إسبن» الرياضي عن ظهور لاعب يحمل لقب الأرجنتيني ميسي نجم باريس سان جيرمان، ويلعب ميسي الجديد في نيولز أولد بويز، وهو نفس الفريق الذي بدأ منه ليونيل قائد منتخب «التانجو» مسيرته الكروية. وقال موقع «إسبن» إن خواكين ميسي يلعب في «نيولز أولد بويز» ويرتدي القميص رقم 10 الذي يحمله مواطنه الأسطورة ليونيل ميسي نجم سان جيرمان. ويبلغ خواكين ميسي «19 عاماً»، وليس له علاقة عائلية بالنجم ميسي، رغم أنه يحمل نفس لقبه العائلي، ويعيش في قرية كورونيل أرنولد، بالقرب من روساريو مسقط رأس ميسي. ويقول خواكين ميسي: «يسألني الكثير من الجمهور، إن كانت هناك صلة قرابة تجمعني بميسي، إلا أن الأمر مجرد «مصادفة»، لأن القرية التي انحدر منها، فيها ثلاث عائلات تحمل نفس اللقب العائلي. كان قائد منتخب «التانجو» قد لعب لفريق نيولز أولد بويز الأرجنتيني لمدة سنوات في فترة الناشئين ما بين عام 1995 و2000، قبل أن ينضم إلى أكاديمية برشلونة في سن 13 سنة قبل 22 عاماً. وارتدى «البرغوث» قميص نيولز أولد بويز لآخر مرة في نوفمبر 2020 في أول لقاء له حين كان لاعباً في برشلونة بعد رحيل مارادونا، والذي مثل نفس الفريق من قبل، مع نهاية مشواره في التسعينيات.

الأرجنتين
ليونيل ميسي
برشلونة
باريس سان جيرمان
مارادونا
نيولز أولد بويز
آخر الأخبار
محمد بن راشد: الإمارات.. دولة المستقبل
الإمارات
محمد بن راشد: الإمارات.. دولة المستقبل
19 فبراير 2022
محمد بن زايد: توثيق شراكاتنا مع الاقتصادات الكبرى في العالم
الإمارات
محمد بن زايد: توثيق شراكاتنا مع الاقتصادات الكبرى في العالم
19 فبراير 2022
محمد بن زايد متحدثاً خلال القمة التي عقدها مع رئيس الوزراء الهندي عبر تقنية التواصل المرئي
الإمارات
محمد بن زايد وناريندرا مودي: نقلة نوعية في العلاقات الإماراتية الهندية
19 فبراير 2022
إطلاق الرؤية الإماراتية - الهندية المشتركة
الإمارات
في ختام القمة المرئية بين محمد بن زايد وناريندرا مودي: إطلاق الرؤية الإماراتية - الهندية المشتركة
19 فبراير 2022
محمد بن زايد متحدثاً خلال القمة التي عقدها مع رئيس الوزراء الهندي عبر الاتصال المرئي
الإمارات
محمد بن زايد وناريندرا مودي: نستثمر كل الفرص لمصلحة شعبينا.. ونمتلك الإرادة القوية
19 فبراير 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©