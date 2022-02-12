الأرجنتين تطالب «ميسي الجديد» بتغيير اسمه!

رضا سليم (دبي) شهدت الملاعب الأرجنتينية ظهور لاعب يحمل اسم خواكين ميسي، ويرتدي القميص رقم 10، والذي انضم مؤخراً إلى نيولز أولد بويز، وشارك في أول لقاء مع الفريق، واضعاً اسم ميسي على القميص من الخلف، وهو ما أثار الجدل على مواقع التواصل، ما بين التأييد ومطالبة اللاعب بتغيير اسمه. كشف موقع «إسبن» الرياضي عن ظهور لاعب يحمل لقب الأرجنتيني ميسي نجم باريس سان جيرمان، ويلعب ميسي الجديد في نيولز أولد بويز، وهو نفس الفريق الذي بدأ منه ليونيل قائد منتخب «التانجو» مسيرته الكروية. وقال موقع «إسبن» إن خواكين ميسي يلعب في «نيولز أولد بويز» ويرتدي القميص رقم 10 الذي يحمله مواطنه الأسطورة ليونيل ميسي نجم سان جيرمان. ويبلغ خواكين ميسي «19 عاماً»، وليس له علاقة عائلية بالنجم ميسي، رغم أنه يحمل نفس لقبه العائلي، ويعيش في قرية كورونيل أرنولد، بالقرب من روساريو مسقط رأس ميسي. ويقول خواكين ميسي: «يسألني الكثير من الجمهور، إن كانت هناك صلة قرابة تجمعني بميسي، إلا أن الأمر مجرد «مصادفة»، لأن القرية التي انحدر منها، فيها ثلاث عائلات تحمل نفس اللقب العائلي. كان قائد منتخب «التانجو» قد لعب لفريق نيولز أولد بويز الأرجنتيني لمدة سنوات في فترة الناشئين ما بين عام 1995 و2000، قبل أن ينضم إلى أكاديمية برشلونة في سن 13 سنة قبل 22 عاماً. وارتدى «البرغوث» قميص نيولز أولد بويز لآخر مرة في نوفمبر 2020 في أول لقاء له حين كان لاعباً في برشلونة بعد رحيل مارادونا، والذي مثل نفس الفريق من قبل، مع نهاية مشواره في التسعينيات.