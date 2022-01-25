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«أبيض الشباب» يواجه السعودية ودياً
«أبيض الشباب» يواجه السعودية ودياً
اليوم 02:24

معتصم عبدالله (دبي)
 
يخوض منتخبنا الوطني للشباب «مواليد 2003»، في الخامسة مساء اليوم على ملعب ذياب عوانة بمقر اتحاد الكرة في دبي، الودية الأولى أمام ضيفه المنتخب السعودي، على أن يلتقي المنتخبان مجدداً في ودية ثانية السبت المقبل ضمن التحضيرات للاستحقاقات المقبلة، وعلى رأسها التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا تحت 19 عاماً 2022.
وأنهى «أبيض الشباب» تحت قيادة مدربه الحالي الإسباني فرانك أورتيجا مشاركته في البطولة الودية بإسرائيل ديسمبر الماضي، في إطار اتفاقية التفاهم التي وقعها الاتحادان الإماراتي والإسرائيلي في ديسمبر 2020، وخاض «أبيض الشباب» ثلاث مباريات على التوالي أمام منتخبات إسرائيل، روسيا، وألمانيا.
وأعقب البطولة الودية الأخيرة بإسرائيل، خوض «أبيض الشباب» لمنافسات النسخة الثانية لبطولة غرب آسيا تحت 19 عاماً في نوفمبر 2021، والتي أقيمت بالعراق، حيث خسر أمام الأردن 0-2، وتعادل في الثانية مع لبنان 1-1، قبل أن يخسر مباراته الثالثة أمام سوريا 0-1، ليودع من الدور الأول.
في المقابل، يتأهب «الأبيض الأولمبي» لخوض وديتين على التوالي أمام ضيفه منتخب الشباب اللبناني يومي الجمعة والأحد المقبلين على التوالي، حيث يستعد «شباب الأرز» بدوره وتحت قيادة مدربه الوطني بلال فليفل لتصفيات كأس آسيا لمنتخبات الشباب بعد ظهوره المميز في النسخة الثانية لبطولة غرب آسيا لمنتخبات الشباب حيث حل وصيفاً.

أبيض الشباب
منتخب الشباب
السعودية
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