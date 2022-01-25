تياجو سيلفا: خسارة 2012 تضاعف حوافز تشيلسي في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

عبر المدافع البرازيلي تياجو سيلفا، لاعب تشيلسي الإنجليزي، عن تطلعه لخوض منافسات كأس العالم للأندية المقبلة في أبوظبي، والتي يتطلع فيها لحصد اللقب للمرة الأولى في مسيرته الحافلة.

وجاء حديث اللاعب صاحب الـ 37 عاماً، مع وسائل الإعلام البرازيلية، حيث قال: «لا نريد الذهاب من أجل الراحة، ولكن يجب أن نشارك في البطولة بحوافز كبيرة من أجل التتويج باللقب في فبراير المقبل».

واستشهد سيلفا بالهزيمة في النهائي أمام كورينثيانز البرازيلي في عام 2012، ويأمل أن يتمكن النادي الإنجليزي هذه المرة «من النجاح» في المسابقة، وقال: «خسارة تشيلسي اللقب في ذلك العام، يجب أن تعزز طموحاتنا للنجاح في المحاولة المقبلة».

وتابع: «لدينا آمال كبيرة في تشيلسي، دائماً نفكر في الفوز، لن نلعب أبداً من أجل أن نخسر في أي بطولة، وتحديداً في كأس العالم للأندية».

واعترف المدافع بأن اهتمام الفرق من القارات الأخرى بالبطولة يكون أكبر مقارنة بالفرق الأوروبية، لكنه اعتبر أن زملاءه لديهم الحافز للتفوق وحصد اللقب، وقال: «بالطبع، عندما يتعلق الأمر بالبرازيل وأوروبا، فإنهم يعطون قيمة أكبر بكثير هناك، لكنني برازيلي، لذلك سأحفز لاعبي فريقي كثيراً لهذه البطولة، ويمكنك أن تكون على يقين من أن تشيلسي سيصبح قوياً، وآمل أن نتمكن من النجاح في كأس العالم للأندية، وتجنب السيناريو الذي حصل أمام كورينثيانز، يجب أن يكون الأمر مختلفاً هذه المرة».