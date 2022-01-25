الصفاقسي يستأنف التدريبات بعد أسبوعين من الإضراب

تونس (د ب أ)

استأنف لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الصفاقسي التونسي التدريبات، اليوم الثلاثاء، بعد إضراب استمر لنحو أسبوعين.

وعاد اللاعبون إلى التدريبات تحت إشراف المدرب الإيطالي جيوفاني سوليناس بعد أيام من فك اعتصام نفذه عدد من أنصار الصفاقسي احتجاجاً على أوضاع النادي.

ويعاني الصفاقسي من صعوبات مالية وأزمة إدارية انتهت بتقديم رئيس النادي المنصف خماخم استقالته، وتولي رجل الأعمال المعروف والرئيس السابق للفريق المنصف السلامي رئاسة الهيئة العليا للدعم.

وستناقش الهيئة في اجتماع لها يوم غدٍ «الأربعاء» وضع هيئة مؤقتة لتسيير النادي.