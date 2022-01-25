الأربعاء 26 يناير 2022
أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
الرياضي
الصفاقسي يستأنف التدريبات بعد أسبوعين من الإضراب
الصفاقسي يستأنف التدريبات بعد أسبوعين من الإضراب
الثلاثاء 25 يناير 22:00

تونس (د ب أ)

استأنف لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الصفاقسي التونسي التدريبات، اليوم الثلاثاء، بعد إضراب استمر لنحو أسبوعين.

وعاد اللاعبون إلى التدريبات تحت إشراف المدرب الإيطالي جيوفاني سوليناس بعد أيام من فك اعتصام نفذه عدد من أنصار الصفاقسي احتجاجاً على أوضاع النادي.

ويعاني الصفاقسي من صعوبات مالية وأزمة إدارية انتهت بتقديم رئيس النادي المنصف خماخم استقالته، وتولي رجل الأعمال المعروف والرئيس السابق للفريق المنصف السلامي رئاسة الهيئة العليا للدعم.

وستناقش الهيئة في اجتماع لها يوم غدٍ «الأربعاء» وضع هيئة مؤقتة لتسيير النادي.

الدوري التونسي
الصفاقسي التونسي
تونس
آخر الأخبار
هذه الدولة الأوروبية سجلت أكثر من نصف مليون إصابة بكورونا في يوم واحد
عربي ودولي
هذه الدولة الأوروبية سجلت أكثر من نصف مليون إصابة بكورونا في يوم واحد
اليوم 07:44
الوكالة الأوروبية للأدوية توافق على استعمال «فايزر» للاستخدامات الطارئة
دنيا
"فايزر بيونتك" تبدأ اختبار لقاح جديد ضد "أوميكرون"
اليوم 07:41
أرشيفية
عربي ودولي
التحالف: بدء تنفيذ عملية عسكرية لأهداف مشروعة بصنعاء ومحافظات يمنية
اليوم 07:17
حاكم أم القيوين: الشارقة شهدت إنجازات تنموية وحضارية وتعليمية بارزة
الإمارات
حاكم أم القيوين: الشارقة شهدت إنجازات تنموية وحضارية وتعليمية بارزة
اليوم 02:32
هزاع بن زايد: رحلة تاريخية من الإنجازات المضيئة في مسيرة الوطن
الإمارات
هزاع بن زايد: رحلة تاريخية من الإنجازات المضيئة في مسيرة الوطن
اليوم 02:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
حديث الصور
كاريكاتير
برامج
المبوب
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©