العروبة وعجمان الأكثر استفادة بـ «الأجانب» في «دورينا»!

سلطان آل علي (دبي)

مما لا شك فيه أنّ اللاعبين الأجانب يمثلون قوة إضافية لأي فريق كان، بعامل الخبرة والإمكانيات والقدرات والمستوى.

وقد زادت أهميتهم في دوري أدنوك للمحترفين، بعد استحداث فئة المقيمين وزيادة عددهم عن السابق، ولكن ما هي نسبة تأثير اللاعبين الأجانب على أنديتنا ومعدل مشاركاتهم؟ وهل الجميع يستفيد من الفرص المتاحة؟

مسلسل «الفرسان»

إذا ما تحدثنا عن مشاركة الأجانب في شباب الأهلي، فسيطول الحديث ويتجاوز موسماً واحداً فقط ويمتد إلى ما هو أكثر.

فشباب الأهلي هو الأقل في نسبة مشاركة الأجانب هذا الموسم وذلك بنسبة 29.5% فقط من إجمالي الدقائق، كما أنه يتساوى في عدد اللاعبين الأجانب المستخدمين هذا الموسم مع بني ياس والجزيرة والشارقة بـ7 لاعبين فقط وهم الأقل بين كل الأندية. وهذه ليست المرة الأولى التي يكون فيها أجانب شباب الأهلي الأقل حضوراً، فالأمر يتكرر للمرة الرابعة في آخر 5 مواسم وتحديداً منذ 2017-2018 حيث كانت نسبة مشاركة الأجانب في الموسم هي 20.8%، وفي2019-2020 كانت 25.1% وفي 2020-2021 كانت 31.4%. ويبقى الاستثناء هو موسم 2018-2019 الذي أتى فيه ثالثاً في ترتيب أقل الأندية.

وعلى مدى المواسم الخمس الماضية، لم ينجح أي لاعب أجنبي (باستثناء المقيمين) في الاستمرار لمدة موسمين متتاليين مع الفريق!

وقد تعاقد الفريق مع 13 لاعباً حتى ما قبل بداية الموسم الحالي وهم: إيريك أنتي، موون، أيوفي، فيكيو، دياز، مارياني، كارتابيا، ليوناردو، كوندي، هيلدون، جانييف، ادواردو وماشاريبوف.

كل هؤلاء اللاعبين لم يستطيعوا الاستمرار وآخرهم إدواردو وجانييف، في الوقت الذي يعود فيه كارتابيا من جديد!

صدارة الأفضل

وفي الجانب المقابل، يأتي نادي العروبة على رأس قائمة الأندية الأكثر استفادة من مشاركة لاعبيها الأجانب في الموسم الحالي بنسبة مشاركة بلغت58.7% من إجمالي الدقائق باستخدامه 10 لاعبين، وخلفه مباشرة نجد نادي عجمان بنسبة 56.7% وقد استخدم 9 لاعبين، وهما الناديان الوحيدان اللذان تتفوق فيهما نسبة مشاركة الأجانب على المواطنين في الموسم.



«زعيم» التوازن

ومن بين جميع الأندية، يستحق العين لقب زعيم التوازن في نسبة مشاركة الأجانب والمواطنين، حيث إنهم قريبون من التساوي.

فقد شارك أجانب العين في 49.4% من إجمالي الدقائق وشارك المواطنون في 50.6%. وقد بلغ إجمالي الأجانب المشاركين 9 لاعبين.

نسبة مشاركة الأجانب في الموسم:

29.5 % شباب الأهلي: 7 لاعبين

34.5 % اتحاد كلباء: 9 لاعبين

37 % خورفكان: 10 لاعبين

39.4 % الشارقة: 7 لاعبين

40.1 % الإمارات: 11 لاعباً

40.2 % بني ياس: 7 لاعبين

42.2 % الظفرة: 10 لاعبين

42.3 % النصر: 9 لاعبين

44.2 % الجزيرة: 7 لاعبين

45.9 % الوحدة: 10 لاعبين

46.6 % الوصل: 10 لاعبين

49.4 % العين: 9 لاعبين

56.7 % عجمان: 9 لاعبين

58.7 % العروبة: 10 لاعبين