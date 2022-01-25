«الحذره» تحرز ناموس الإيذاع في مهرجان أم القيوين للهجن



أم القيوين (وام)



شهدت منافسات الفترة الصباحية من اليوم الثالث لمهرجان أم القيوين السادس عشر لسباقات الهجن العربية الأصيلة إقامة 17 شوطاً لسن الإيذاع لهجن أبناء القبائل «أبكار محليات ومهجنات وجعدان مفتوح ومحليات ومهجنات» لمسافة 6 كلم.

وجاءت نتائج المراكز الأولى في سباقات الفترة الصباحية للأشواط العشرة الفائزين كما يلي: الشوط الأول: «الكايدة» لصاح محمد سهيل العامر، الشوط الثاني: «الظن» لمانع سلطان الصريدي الدرعي، الشوط الثالث: «عجيب» لخليفة جمعة كسلا الرميثى، الشوط الرابع: «الشاهينية» لمحمد عبدالله العسكري، الشوط الخامس: «مختارة» لمحمد عبدالله العسكري، الشوط السادس: «مياس» لعبدالله خليفة كاسب المسافري، الشوط السابع: «مخوف» لعبدالله محمد على حمودة الكتبي، الشوط الثامن: «ثروة» لعدى على خليفة الغفلي، الشوط التاسع: «وجدان» لسيف على الضحاك الشامسي، الشوط العاشر: «الظبي» لعلى راشد الضبيعة الكتبي. وشهدت منافسات الفترة المسائية من اليوم الثالث لمهرجان أم القيوين السادس عشر لسباقات الهجن إقامة 11 شوطاً لسن الإيذاع للشيوخ «أبكار محليات ومهجنات وجعدان مفتوح ومحليات ومهجنات» لمسافة 6 كلم.

وجاءت نتائج المراكز الأولى في سباقات الفترة المسائية للأشواط الفائزين كما يلى:الشوط الأول: «الحذره» لهجن سيح السلم والمضمر أحمد سلطان بالرشيد، الشوط الثاني: «هجر» لهجن سيح السلم والمضمر أحمد سلطان بالرشيد، الشوط الثالث: «وافي» لهجن الغرافة والمضمر سالم عامر المدهوشي، الشوط الرابع: «هملوله» لهجن الرئاسة والمضمر حمد بن سعد الأحبابي، الشوط الخامس: «رسالة» لهجن سيح السلم والمضمر أحمد سلطان بالرشيد، الشوط السادس: «مهير» لهجن الغرافة والمضمر سالم عامر المدهوشي، الشوط السابع: «شاهين» لهجن ند الشبا والمضمر سالم بن سعيد. الشوط الثامن: «سمحه» لهجن سيح السلم والمضمر عبيد بن شينان المري، الشوط التاسع: «شقرا» لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم والمضمر مسري بالعرطي الحميري، الشوط العاشر: «شاهين» لهجن سيح السلم والمضمر عبدالله ثعيلب الهاجري، والشوط الحادي عشر: «شاهين» لهجن سيح السلم والمضمر عبدالله ثعيلب الهاجري.