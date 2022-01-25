122 نزالاً في ثاني أيام بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة

أبوظبي (الاتحاد)

تواصلت منافسات بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للهواة من الكبار والشباب، لليوم الثاني بصالة جو جيتسو أرينا في مدينة زايد الرياضية بالعاصمة أبوظبي، التي تقام تحت مظلة الاتحاد الدولي للعبة، وبرعاية مجلس أبوظبي الرياضي، وبالتعاون مع إتحاد الجو جيتسو و mma، وشركة بالمز الرياضية.

حضر المنافسات محمد بن دلموج الظاهري، عضو مجلس إدارة اتحاد الجو جيتسو رئيس لجنة الفنون القتالية المختلطة، البريطاني كريث براون رئيس الإتحاد الدولي، فؤاد درويش المدير التنفيذي لشركة بالمز الرياضية،كما حضرها محمد قمبر رئيس الإتحاد البحريني لفنون القتال المختلط، ومحمد جاسم الحوسني أمين لجنة الفنون القتالية المختلطة.

وكانت الإثارة والحماس والندية هي عنوان المنافسات في اليوم الثاني نظرا لتقارب المستويات في الأدوار التمهيدية، للرجال والسيدات، حيث شهد اليوم الختامي للتصفيات إقامة 122 نزال للرجال والسيدات في فئتي الكبار والشباب.

أكد محمد بن دلموج الظاهري رئيس لجنة الفنون القتالية المختلطة باتحاد الجو جيتسو أن بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة التي انطلقت من أبوظبي لأول مرة بمشاركة أكثر من 60 دولة حدث استثنائي ومحطة تاريخية للعبة في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن إرث تلك البطولة سينعكس على انتشار وتطور اللعبة في الإمارات والمنطقة بأسرها، في الوقت الذي يرصد الإتحاد الدولي اقبالا كبيرا يفوق كل التوقعات على ممارستها باعتبارها رياضة واحدة لكنها تجمع كل الفنون القتالية المختلطة.

وقال ابن دلموك «الإقبال على المشاركة في بطولة العالم بأبوظبي فاق كل التوقعات، خصوصاً أن الإعلان عن استضافتها كان في ديسمبر الماضي، بعد الاتفاق مع الاتحاد الدولي بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، كما انها تقام في ظروف استثنائية يمر بها العالم في ظل الجائحة، ولا شك أن هذا الحضور الكبير من أكثر من 550 لاعباً ولاعبة يمثلون أكثر من 65 دولة يمثل شهادة ثقة وتقدير ونجاح لدولة الإمارات في تحويلها تحدي جائحة كورونا إلى قصص نجاح للحكومة التي أقرت إجراءات دقيقة من أجل الحد من آثارها، وخط الدفاع الأول الذي قام بأدوار بطولية على مدار الفترة الماضية، وكافة الأجهزة المعنية والمتطوعين والمقيمين بالدولة، ونحن ننتهز تلك المناسبة ونتوجه بالشكر إلى القيادة الرشيدة التي تضع صحة المواطن والمقيم دائما على رأس أولوياتها بما يجعل الإمارات هي الحل لإنقاذ الأجندة الدولية من أي تأجيلات أو توقفات أو إلغاءات لبطولاتها ومنتدياتها وحتى مؤتمراتها».