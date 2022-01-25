9 من الـ «توب 10» في «تنس دبي» للسيدات

دبي (الاتحاد)

كشفت بطولة سوق دبي الحرة للتنس عن مشاركة مجموعةٍ من أبرز اللاعبات في العالم، يتنافسنّ على لقب هذه البطولة المرموقة المقرر انطلاقها خلال الفترة ما بين 14 و19 فبراير في ملعب سوق دبي الحرة للتنس في دبي.

وتضم قائمة اللاعبات المشاركات تسعاً من المصنفات العشر الأوائل و17 من قائمة أفضل 20 لاعبة، فضلاً عن خمس فائزات سابقات باللقب، حيث من المقرر أن تشهد البطولة منافسات استثنائية لرفع الكأس من جديد.

وبعد انتهاء هذا الأسبوع الواعد بالمنافسة والحماس، يبدأ الأسبوع الخاص برابطة محترفي تنس الرجال، بمشاركة أفضل لاعبي الكرة الصفراء في العالم احتفالاً بالذكرى السنوية الثلاثين لتأسيس الرابطة.

وتسجّل منافسات هذه البطولة مشاركة نخبةٍ من اللاعبات بمن فيهن، حاملة اللقب جاربيني موجوروزا، وسيمونا هاليب وإلينا سفيتولينا، الفائزتان باللقب مرتين، وبيترا سفيتولينا، حاملة لقب عام 2013، وبيليندا بنشيتش، حاملة لقب عام 2019، واللواتي يواجهن تحدياً قوياً لخوض إحدى أقوى البطولات من خارج البطولات الأربع الكبرى.

وتبرز من بين المتنافسات على لقب البطولة أرينا سابالينكا، الفائزة ببطولة ويمبلدون لعام 2021 والمتأهلة لنصف نهائي بطولة أميركا المفتوحة، والتي تسعى لتحقيق ثلاثية إقليمية بعد أن حصدت لقب بطولة أبوظبي المفتوحة للتنس 2021 وبطولة قطر توتال المفتوحة 2020، إلى جانب باربورا كرجتشيكوفا التي حصلت على لقب أفضل لاعبة تنس للعام من رابطة محترفات التنس بعد أن ألهمها وصولها إلى نهائي بطولة سوق دبي الحرة 2021 للفوز بأول لقب جراند سلام لها في بطولة فرنسا المفتوحة، قبل أن تحصد الألقاب في ستراسبورج وبراج، وتواصل نجاحها في عام 2022 بالوصول إلى نهائي بطولة سيدني للسيدات.

وتتمتّع كارولينا بلسكوفا، بسجل حافل من النجاحات، حيث أحرزت المركز الثاني في بطولة دبي ووصلت إلى نهائي بطولات ويمبلدون وروما ومونتريال في عام 2021. كما تشارك في المنافسة بولا بادوسا، المتوّجة بلقب بطولة سيدني للسيدات لعام 2022، في أول مشاركة لها في دبي بعد فوزها في بطولتي إنديان ويلز وبلغراد ووصولها إلى الدور نصف النهائي من بطولة رابطة لاعبات التنس المحترفات.

وتشمل قائمة النجمات المشاركات إيغا شفيونتيك، التي أصبحت بعد فوزها ببطولة فرنسا المفتوحة 2020 أصغر لاعبة تفوز باللقب في منافسات الفردي بعد رافائيل نادال في عام 2005، وأصغر لاعبة تفوز بلقب فردي السيدات في البطولة بعد مونيكا سيليش التي أحرزته عام 1992، بالإضافة إلى اللاعبة ماريا سكاري التي برزت كواحدةٍ من أهم اللاعبات عقب وصولها إلى نصف نهائي بطولتي فرنسا وأميركا المفتوحتين ونهائي بطولة رابطة لاعبات التنس المحترفات عام 2021، وأنيت كونتافيت التي انتصرت الموسم الماضي على الفائزات السابقات ببطولة سوق دبي الحرة سيمونا هاليب وبيترا كفيتوفا وبيليندا بنشيتش.

وتبرز في القائمة أيضاً، أُنس جابر، اللاعبة العربية الأعلى تصنيفاً في تاريخ منافسات رابطة محترفي ومحترفات التنس، والتي حققت الفوز في عام 2021 على الفائزات السابقات في دبي، غاربيني موغوروزا وفينوس ويليامز في ويمبلدون وإيلينا سفيتولينا في شيكاجو. وتتألّق النجمة الصاعدة كوكو جوف التي وصلت الموسم الماضي إلى ربع نهائي بطولة فرنسا المفتوحة ونصف نهائي بطولة روما، والتي حصدت اللقب في بطولة إيميليا رومانيا المفتوحة في بالما لتكون أصغر لاعبة تفوز بلقبي الفردي والزوجي بعد أن استحقّت ماريا شارابوفا اللقبين في بطولة برمنجهام.

ومن المقرر أن تنطلق بطولة رابطة محترفي التنس للرجال بعد ختام بطولة السيدات، ويبرز من بين المشاركين دينيس شابوفالوف الفائز ببطولة ويمبلدون لعام 2021 والمتأهل لنصف نهائي بطولتي سوق دبي الحرة وكوينز كلوب ووصيف بطولتي جنيف وستوكهولم، إلى جانب روبرتو باوتيستا أغوت الحاصل على لقب بطولة دبي للتنس. وحقق النجمان بدايةً رائعة في موسم 2022، حيث فاز شابوفالوف بثلاثٍ من أربع مباريات في كأس اتحاد لاعبي التنس المحترفين، بينما حقق باوتيستا أغوت أربعة انتصارات في مبارياته الخمس في البطولة.

كما برز كاريل نوفاتشيك خلال مشاركته في البطولة الأولى للرجال التي أقيمت في عام 1993، حيث رفع النجم التشيكي الكأس بعد فوزه على فابريس سانتورو بمجموعتين نظيفتين بواقع 6-4 و7-5، ليصبح بذلك أول بطل لبطولة سوق دبي الحرة للتنس. وتمكن أصلان كاراتسيف من الفوز على لويد هاريس في بطولات رابطة محترفي التنس 500 نقطة لعام 2021، بمجموعتين دون رد وبواقع 6-3 و6-2.

وشهدت بطولة التنس الأولى في الشرق الأوسط مشاركة جميع اللاعبين البارزين في العالم، بمن فيهم روجر فيدرر، البطل الحائز على اللقب ثماني مرات، ونوفاك دجوكوفيتش، الفائز بخمسة ألقاب، وأندريه أجاسي وبوريس بيكر ورافائيل نادال وآندي موراي وإيفان ليندل ومارات سافين وجوران إيفانيسيفيش وسيرجي بروجويرا وآندي روديك وتوماس موستر.