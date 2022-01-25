«الانضباط» تعاقب أندية في «الأولى» و«الثانية»

دبي (الاتحاد)

قررت لجنة الانضباط باتحاد الكرة في اجتماعها برئاسة المستشار سعيد الحوطي، وبعد الاطلاع على تقرير مراقب المباراة التي جمعت ناديي العربي والذيد في مسابقة دوري الدرجة الأولى، قررت اللجنة توجيه عقوبة الإنذار لنادي العربي وتغريمه مبلغاً وقدره 20 ألف درهم لقيام جماهيره بإلقاء عبوات مياه على أرضية الملعب.

وفي مسابقة دوري الدرجة الثانية، فرضت اللجنة غرامة مالية على نادي جلف أف سي قدرها تسعة آلاف درهم لحصول لاعبيه على ست بطاقات في المباراة الواحدة، كما قررت خسارة نادي الموج لمباراته أمام نادي فورسان هيسبانيا بنتيجة (0 – 3) لعدم استكماله الحد الأدنى من فحوصات لاعبيه، ووجهت عقوبة الإنذار لنادي لافال يونايتد بسبب دخول أحد الأفراد غير المخولين لهم بدخول غرفة ملابس اللاعبين بالمخالفة لبروتوكول عمليات المباريات، وفرضت غرامة مالية على نادي بينونة قدرها خمسمائة درهم لعدم إدخاله ألوان أطقم المباريات على النظام الإلكتروني لاتحاد الكرة.

وفي مسابقة دوري الشباب تحت 19 عاماً، قررت إيقاف عبدالله الحمادي لاعب شباب الأهلي أربع مباريات وتغريمه مبلغاً وقدره أربعة ألاف درهم، لاعتدائه على لاعب الفريق المنافس بدون كرة بعد نهاية المباراة، وعاقبت نادي عجمان بعقوبة لفت النظر لمخالفته بروتوكول عمليات المباريات، وذلك لعدم إدخاله فحوصات اثنين من لاعبيه على النظام الإلكتروني، واتخذت العقوبة نفسها مع نادي المدام بسبب إدخاله فحوصات أحد لاعبيه بعد الوقت المحدد لذلك.

وقررت اللجنة إيقاف داوود أحمد لاعب نادي الوصل ست مباريات وتغريمه مبلغاً وقدره ثلاثة آلاف درهم للبصق على لاعب الفريق المنافس في مسابقة دوري الأشبال تحت 15 عاماً (أ)، كما قررت خسارة نادي مسافي لمباراته أمام نادي اتحاد كلباء بنتيجة ( 0 – 3 ) في مسابقة دوري الأشبال تحت 14 عاماً، بسبب تناقص عدد لاعبيه عن سبعة لاعبين أثناء سير المباراة، بينما فرضت غرامة مالية على نادي عجمان في مسابقة دوري الأشبال تحت 13 عاماً (أ) قدرها عشرة آلاف درهم لمخالفته بروتوكول عمليات المباريات لإدخاله فحوصات أحد لاعبيه بعد الوقت المحدد لذلك.