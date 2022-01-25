«المحترفين» تنظم النسخة الثانية من «الألعاب الإلكترونية»

أبوظبي (الاتحاد)

تنظم رابطة المحترفين، النسخة الثانية من بطولة الألعاب الإلكترونية لموسم 2021-2022 بالتعاون مع EA Sports، حيث يبدأ التسجيل للراغبين في المشاركة في البطولة من 25 يناير الجاري إلى 25 فبراير المقبل، تليه مرحلة التصفيات من 26 فبراير إلى الثاني من مارس 2022.

ومن المقرر أن تقام القرعة في الثالث من مارس، على أن تقام النهائيات في 19 مارس 2022.

وخصصت الرابطة جوائز قيمة لأصحاب المراكز الثلاثة، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول على جائزة نقدية بقيمة 15 ألف درهم، 10 آلاف درهم للوصيف، ويفوز صاحب المركز الثالث بـ 5 آلاف درهم.

بالإضافة إلى ذلك سيتأهل الفائز في بطولة الألعاب الإلكترونية لتمثيل رابطة المحترفين الإماراتية في بطولة EA SPORTS FIFA 22 Global Series.

وتنص لوائح البطولة على ألا يقل سن المشاركين عن 16 عاماً، وأن يكونوا من مواطني الدولة أو المقيمين من مختلف الجنسيات.

ويشارك جميع اللاعبين المسجلين في التصفيات التي تقام بنظام خروج المغلوب ويتأهل منها 14 لاعباً إلى البطولة الإلكترونية لرابطة المحترفين.

وسيتم بث منافسات البطولة عبر القناة الرسمية لرابطة المحترفين الإماراتية على منصة تويتش والقناة الرسمية على يوتيوب ومنصة أبوظبي للألعاب ومنصة زاوية وديفاين، فضلاً عن القنوات المحلية أصحاب الحقوق.