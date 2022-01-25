الأربعاء 26 يناير 2022
أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
الرياضي
«المحترفين» تنظم النسخة الثانية من «الألعاب الإلكترونية»
«المحترفين» تنظم النسخة الثانية من «الألعاب الإلكترونية»
الثلاثاء 25 يناير 17:30

أبوظبي (الاتحاد)
تنظم رابطة المحترفين، النسخة الثانية من بطولة الألعاب الإلكترونية لموسم 2021-2022 بالتعاون مع EA Sports، حيث يبدأ التسجيل للراغبين في المشاركة في البطولة من 25 يناير الجاري إلى 25 فبراير المقبل، تليه مرحلة التصفيات من 26 فبراير إلى الثاني من مارس 2022.
ومن المقرر أن تقام القرعة في الثالث من مارس، على أن تقام النهائيات في 19 مارس 2022.
وخصصت الرابطة جوائز قيمة لأصحاب المراكز الثلاثة، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول على جائزة نقدية بقيمة 15 ألف درهم، 10 آلاف درهم للوصيف، ويفوز صاحب المركز الثالث بـ 5 آلاف درهم.
بالإضافة إلى ذلك سيتأهل الفائز في بطولة الألعاب الإلكترونية لتمثيل رابطة المحترفين الإماراتية في بطولة EA SPORTS FIFA 22 Global Series.
وتنص لوائح البطولة على ألا يقل سن المشاركين عن 16 عاماً، وأن يكونوا من مواطني الدولة أو المقيمين من مختلف الجنسيات.
ويشارك جميع اللاعبين المسجلين في التصفيات التي تقام بنظام خروج المغلوب ويتأهل منها 14 لاعباً إلى البطولة الإلكترونية لرابطة المحترفين.
وسيتم بث منافسات البطولة عبر القناة الرسمية لرابطة المحترفين الإماراتية على منصة تويتش والقناة الرسمية على يوتيوب ومنصة أبوظبي للألعاب ومنصة زاوية وديفاين، فضلاً عن القنوات المحلية أصحاب الحقوق.

رابطة المحترفين
بطولة الألعاب الإلكترونية
آخر الأخبار
هذه الدولة الأوروبية سجلت أكثر من نصف مليون إصابة بكورونا في يوم واحد
عربي ودولي
هذه الدولة الأوروبية سجلت أكثر من نصف مليون إصابة بكورونا في يوم واحد
اليوم 07:44
الوكالة الأوروبية للأدوية توافق على استعمال «فايزر» للاستخدامات الطارئة
دنيا
"فايزر بيونتك" تبدأ اختبار لقاح جديد ضد "أوميكرون"
اليوم 07:41
أرشيفية
عربي ودولي
التحالف: بدء تنفيذ عملية عسكرية لأهداف مشروعة بصنعاء ومحافظات يمنية
اليوم 07:17
حاكم أم القيوين: الشارقة شهدت إنجازات تنموية وحضارية وتعليمية بارزة
الإمارات
حاكم أم القيوين: الشارقة شهدت إنجازات تنموية وحضارية وتعليمية بارزة
اليوم 02:32
هزاع بن زايد: رحلة تاريخية من الإنجازات المضيئة في مسيرة الوطن
الإمارات
هزاع بن زايد: رحلة تاريخية من الإنجازات المضيئة في مسيرة الوطن
اليوم 02:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
حديث الصور
كاريكاتير
برامج
المبوب
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©