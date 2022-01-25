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«الأولمبي» يستعد لـ«الآسيوية» بمواجهة لبنان مرتين
«الأولمبي» يستعد لـ«الآسيوية» بمواجهة لبنان مرتين
الثلاثاء 25 يناير 17:17

دبي (الاتحاد)
يستعد منتخبنا الأولمبي لكرة القدم لخوض مباراتين وديتين أمام منتخب لبنان يومي 28 و30 يناير الجاري في ملعب ذياب عوانة بمقر الاتحاد بدبي، وذلك ضمن برنامج الإعداد للمشاركة في نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً المقررة في أوزبكستان بشهر أكتوبر المقبل.
واستدعى الإسباني دينيس سيلفا مدرب المنتخب 22 لاعباً للمعسكر، هم: سلطان عادل محمد، محمد علي المراشدة، عيسى أحمد الهوتي (اتحاد كلباء) سهيل عبدالله المطوع، أحمد محمود الحمادي، فهد بدر طارش، سعيد عبيد الكعبي (الإمارات) عبدالله سلطان البلوشي (بني ياس) راشد سالم خلفان (حتا) عبدالله عبدالرحمن المشتغل (خورفكان) سلطان فايز البلوشي، محمد عبدالله المدني، عيد خميس النعيمي، عبدالعزيز عبدالله البلوشي (شباب الأهلي) سعيد سليمان مبارك (عجمان) عبدالله سعيد العطر (العروبة) سعود حسن عبدالله (العربي) ناصر علي الشكيلي (العين) حسين مهدي محمد (النصر) يوسف علي بخيت، فارس خليل المرزوقي، عبدالرحمن صالح راضي (الوصل).
وكان «الأبيض الأولمبي» قد تأهل لبطولة كأس آسيا بعد تصدره المجموعة الخامسة في التصفيات الآسيوية التي أقيمت في إمارة الفجيرة، حيثُ حصد 6 نقاط من فوزين على الهند بهدف دون مقابل وعلى عُمان بهدفين دون رد، وخسارة وحيدة أمام قيرغيزستان بهدفين لهدف.

المنتخب الأولمبي
الأبيض الأولمبي
منتخب لبنان
كأس آسيا
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