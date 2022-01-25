منتخبات «أمم أفريقيا» تشكو التفرقة!

منير رحومة (دبي)

أطلق عدد من مسؤولي المنتخبات المشاركة في كأس الأمم الأفريقية تصريحات صادمة، تتهم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بالتعامل بمعايير مختلفة مع المنتخبات المشاركة، حيث تمنح المنتخبات الكبرى إقامة مميزة، بينما تعاني المنتخبات الصغيرة من ظروف صعبة وتواجه مشاكل كبيرة منذ انطلاقة البطولة.

وأحدثت تصريحات البلجيكي توم سينتفيت مدرب جامبيا صدمة كبيرة، لوجود تفرقة في التعامل بين المنتخبات في كأس الأمم الأفريقية، عندما كشف أن ظروف إقامة منتخبه غير جيدة، قائلاً: «لدينا 6 لاعبين ينامون في نفس الغرفة ويستعملون حماماً واحداً رغم انتشار فيروس كورونا».

وأضاف: «نحن دائماً نسافر لمدة ساعتين قبل كل مباراة، ولا يتم احترامنا من طرف اللجنة المنظمة، وهذا أمر مؤسف لقد عملت لمدة 14 عاماً في أفريقيا لكن ما نعيشه حالياً لم يسبق لي أن شاهدته».

وبدوره وجّه مساعد مدرب منتخب مالاوي ماريو مارينيكا، انتقادات كبيرة للمسؤولين عن الأمور التنظيمية بالبطولة قائلاً: «لن ترى ساديو ماني يغسل ملابسه الداخلية، ويعلقها على جذع شجرة حتى تجف، لكن نجومنا فعلوا ذلك».

وأضاف: «يجب طرح السؤال المهم وهو لماذا تحدث هذه الأمور للفرق الصغيرة مثل جامبيا وجزر القمر ومالاوي».

ووجه مساعد المدرب كلامه إلى الاتحاد الأفريقي: «من المؤسف أن تتم معاملتنا كضعفاء فنحن في حاجة لأن نُعامل بالمساواة مثل السنغال ونيجيريا وجميع المنتخبات».

ويذكر أن البطولة الأفريقية شهدت انتقادات كبيرة للجوانب التنظيمية من أغلب المنتخبات المشاركة بسبب نقص الخدمات «اللوجستية» وتواضع البنية التحتية، مما جعل البعض يؤكد أن الكاميرون لم تكن جاهزة لاستضافة الحدث.