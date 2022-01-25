«الفرسان» يعيد كارتابيا إلى الميدان بعد غياب 266 يوماً

منير رحومة (دبي)

بقيده رسمياً في قائمة الفريق الأول خلال الانتقالات الشتوية الحالية، يعيد شباب الأهلي الأرجنتيني فريدريكو كارتابيا إلى الملاعب من جديد بعد غياب 266 يوماً عن خوض المباريات والمسابقات، بسبب الإصابة التي تعرض لها في نهاية الموسم الماضي وأبعدته لفترة طويلة.

ويعد نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة في 16 مايو الماضي، آخر مباراة خاضها اللاعب، حيث سجل هدفي تتويج فريقه باللقب، ثم ابتعد عن الميدان لفترة طويلة استمرت لأكثر من ثمانية أشهر، وأجرى جراحة ثم خضع لبرنامج تأهيل في دبي إلى أن استعاد جاهزيته البدنية وانضم إلى تدريبات «الفرسان».

وينتظر أن يظهر كارتابيا في صفوف شباب الأهلي بداية من 6 فبراير المقبل، مع استئناف قطار دوري أدنوك للمحترفين مشواره، ليجدد بذلك العهد مع مسابقاتنا المحلية، بطموح تكرار صولاته وجولاته، خاصة أن جماهير الفريق تلقبه بـ «المايسترو»، لما يمتلكه من مهارات عالية في قيادة خط الوسط، وإمداد المهاجمين بالكرات الدقيقة، إلى جانب مساهمته في تسجيل الأهداف.

ولعب كارتابيا البالغ من العمر 29 عاما، 28 مباراة في الدوري على مدار موسمين، سجل خلالها 6 أهداف، بينما خاض 43 مباراة في جميع مسابقات المحترفين وأحرز 12 هدفا، علماً بأن الإصابات عرقلت مسيرته خلال الفترة الماضية، حيث غاب لفترات طويلة عن الفريق.

ويذكر أن كارتابيا قادم من صفوف ديبورتيفو لاكورونا الإسباني حيث خاض تجارب احترافية إسبانية أيضاً مع فالنسيا وقرطبة، وتجربة مع سبورتينج براجا البرتغالي، قبل أن يختار اللعب في الدوري الإماراتي.