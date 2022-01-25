الهلال السعودي يودع جوميز «عاشق القهوة العربية»

الرياض (الاتحاد)

أعلن الهلال السعودي نهاية علاقته التعاقدية مع الفرنسي بافيتمبي جوميز، وذلك عبر مقطع مرئي بثه النادي عبر حسابه الرسمي، ليختتم المهاجم مسيرة حافلة بالألقاب والمحطات التي جعلت السؤال المطروح حول أحقيته بكونه أفضل لاعب أجنبي مر على تاريخ النادي.

الأمير عبدالرحمن بن مساعد الرئيس السابق لنادي الهلال، غرد موجهاً الشكر ووصفه بأفضل مهاجم أجنبي في تاريخ الهلال، ليس على مستوى النتائج والإنجازات فقط، بل على روحه العالية وأخلاقه وتفاعله مع المجتمع السعودي وثقافته وحبه للسعودية ونقله عنها صورة جميلة حقيقية.

انضم جوميز إلى الهلال في 2018 وخاض مع الفريق 153 مباراة في كافة البطولات، سجل خلالها 116 هدفاً و19 تمريرة حاسمة، آخرها في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين الجولة الماضية في شباك الباطن.

فاز جوميز مع الهلال ببطولة الدوري مرتين، وبطولة دوري أبطال آسيا مرتين أيضاً، بالإضافة إلى كأس الملك وكأس السوبر السعودية.

نال جوميز جائزة الهداف وأفضل لاعب في دوري أبطال آسيا عام 2019، كما توج هدافاً للدوري السعودي الموسم الماضي.

تحولت احتفالية جوميز الشهيرة بالأسد لتنال شعبية واسعة وأصبحت علامة مميزة له، فيما تميز بارتباطه بالمجتمع السعودي خارج الملعب وحبه لـ «القهوة العربية»، وودعت جماهير الهلال اللاعب بالتعبير عن تقديرها لجهوده من خلال وسم #شكرا_جوميز وسط تفاعل كبير بالنظر للشعبية التي امتلكها بين عشاق الزعيم.