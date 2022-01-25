«دراجات الإمارات» يستهل موسم 2022 بـ «تحدي مايوركا»

أبوظبي (الاتحاد)

بعد اختتام المعسكر التدريبي الناجح الذي أقامه مؤخراً، تستعد تشكيلة من فريق الإمارات من 12 دراجاً للمشاركة في تحدي مايوركا، الذي يمثل سلسلة من سباقات اليوم الواحد التي تقام سنوياً في جزر البليار الإسبانية بين 26 و30 يناير من كل عام.

يبدأ تحدي مايوركا بسباق كأس كالفيا الذي يقام على مسار بطول 154.7كم انطلاقاً من كامب دي مار، وصولاً إلى منتجع ماغالوف، ويتضمن 12 مسافة تسلق. يليه في اليوم التالي سباق كأس ألكوديا الذي يقام على مسار بطول 173.2كم، ويتضمن في أجزائه الأخيرة سلسلة من مسافات التسلق الشاقة قرب ميناء ألكوديا. ثم سباق كأس سيرا دي ترامونتانا الذي يقام في اليوم الثالث على مسار هضبي بطول 158.9كم. وأخيراً سباق كأس بويينسا الذي يقام على مسار بطول 168.9كم انطلاقاً من بويينسا شرقاً، وصولاً إلى بلدة أندراتش غرباً.

وستتضمن تشكيلة الفريق الدراج الألماني باسكال أكرمان الذي انضم مؤخراً إلى صفوف الفريق، حيث سيعمل إلى جانب زميله الكولومبي سيباستيان مولانو على دعم التشكيلة بأدائهما القوي في سباقات المسارات المستوية، بينما سيتولى كلٌّ من الأميركي براندون ماكنالتي والبرتغالي إيفو أوليفييرا والسلوفيني يان بولانك قيادة جهود الفريق في السباقات الجبلية.

كما سيشهد التحدي أولى مشاركات الإسباني مارك سولر المتخصص بسباقات التسلق مع فريق الإمارات، وذلك إلى جانب السويسري جويل زوتر الذي انضم مؤخراً إلى سباقات الجولة العالمية بعد أن أثبت كفاءته في جولة المحترفين خلال العامين الماضيين.

وتعليقاً على السباق، قال يوكسان فيرنانيز، مدير فريق الإمارات: «استكمل فريق الإمارات معسكره التدريبي بنجاح، وجميع الدراجين مستعدون لانطلاق الجزء الأول من موسم جديد من الإنجازات. تتطلب مسارات السباقات في تحدي مايوركا مهارات متنوعة، لذا نشارك في التحدي بتشكيلة متوازنة جداً، حيث نعتمد في سباقات السرعة على كل من أكرمان ومولانو، بينما ستتولى مجموعة من الدراجين الموهوبين مهمة خوض سباقات التسلق. ونتطلع إلى تحقيق نتائج متقدمة في جميع السباقات على عادة فريق الإمارات».

وتزامناً مع السباق الأخير في تحدي مايوركا، ستتوجه تشكيلة أخرى من فريق الإمارات إلى الحدود الفرنسية للمشاركة في سباق الجائزة الكبرى لمارسيليا. وتتضمن التشكيلة كلاً من الإيطاليين ماتيو ترينتين ودييغو أوليسي، حيث سيتوليان قيادة التشكيلة في السباق الذي يقام على مسار بطول 174.3كم، ومن المتوقع أن ينتهي بسباق سرعة حماسي يناسب مهارات الثنائي الإيطالي.