«الفراعنة» و«الأفيال».. صراع يتجدد بعد غياب 14 عاماً

علي معالي (دبي)

بعد 14 عاماً يلتقي منتخب مصر مجدداً مع كوت ديفوار في كأس الأمم الأفريقية حيث كان اللقاء الأخير الذي جمع الفريقين عام 2008 في النسخة التي جرت في غانا وتوج بلقبها منتخب «الفراعنة».

من جديد يعود الصراع بين «الفراعنة» و«الأفيال» على أرض الكاميرون في النسخة رقم 33 من بطولة كأس الأمم الأفريقية ضمن دور الـ 16 وتنتظر القارة السمراء نتيجة هذا السباق الشرس بين اثنين من المرشحين للتتويج باللقب القاري.

تأهل منتخب مصر لدور الـ 16 كثاني المجموعة الرابعة بعد أن جمع 6 نقاط من أصل 9 نقاط بالفوز على غينيا بيساو والسودان في الجولتين الثانية والثالثة والخسارة في الجولة الأولى من نيجيريا بهدف نظيف.

في حين نجح منتخب كوت ديفوار في تصدر المجموعة الخامسة برصيد 7 نقاط بعد التفوق في أول مباراة على غينيا الاستوائية 1-0 والتعادل في الثانية مع سيراليون 2-2 وحسم التأهل في الجولة الثالثة بعد الفوز على الجزائر 3-1.

ومن خلال الأرقام تبدو حظوظ المنتخب المصري هي الأوفر لكن كرة القدم لا تعترف إلا بالواقع الحالي مهما كان التاريخ ونتائج لقاءات الماضي خاصة وأنهما لعبا 10 مباريات في نهائيات البطولة العريقة فازت مصر في 7 وكوت ديفوار في واحدة وتعادلا في مباراتين.

المواجهة الأولى بين مصر وكوت ديفوار كانت عام 1970 في البطولة التي جرت على أرض السودان وتوج بلقبها صاحب الأرض وانتهت يومها المباراة لمصلحة «الفراعنة» بنتيجة 3-1 في مباراة تحديد المركز الثالث سجلها حسن الشاذلي.

وجاءت المواجهة الثانية في بطولة عام 1974 التي أقيمت في القاهرة ووقع الفريقان في مجموعة واحدة ويومها فازت مصر بثنائية نظيفة ثم في نسخة 1980 أكد «الفراعنة» تألقهم بالفوز 2-1 في منافسات المجموعة والتي جرت في نيجيريا وكانت نسخة 1986 تأكيد على براعة مصر بالفوز 2-0 في النسخة التي جرت بالقاهرة وتوج بها المصريون.

لم يتذوق المنتخب الإيفواري طعم الانتصار على مصر إلا في البطولة التي جرت عام 1990 في الجزائر وانتهت يومها لمصلحة «الأفيال» بنتيجة 3-1 ضمن فرق المجموعة الأولى وهي النسخة التي لم يحصل فيها «الفراعنة» على أية نقطة للمشاركة بلاعبي المنتخب الأولمبي وتوج باللقب منتخب الجزائر للمرة الأولى.

وفي 2006 وقع الفريقان في المجموعة الأولى وفازت مصر 3-1 ليس هذا فحسب بل لعبا معاً في المباراة النهائية وانتهى وقتها الأصلي بالتعادل السلبي وتفوقت مصر بركلات الترجيح 4-2 في جيل كان هو الأروع في مشوار «الفراعنة» بهذه البطولة القارية.

وفي 2008 كان اللقاء الأخير في غانا حيث التقيا معاً في نصف النهائي ويومها قدم منتخب مصر مباراة رائعة وكبيرة وتفوق 4-1 في نسخة توج بلقبها منتخب مصر بعد الفوز في المباراة النهائية على حساب الكاميرون.